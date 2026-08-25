Repunta en 1.a quincena de agosto índice de precios

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que registra el cambio promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios que consumen los hogares mexicanos, aumentó 0.10 por ciento en la primera quincena de agosto y ubicó la inflación general anual en 3.26 por ciento, lo que significó un incremento respecto al dato de la quincena anterior de 3.14 por ciento, aunque continúa dentro de la meta del Banco de México (Banxico).

El dato que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señaló que el huevo, la cebolla, el costo del taxi, la vivienda propia y la universidad destacaron por su incidencia en el alza del índice general; mientras que, el gas LP, la papa, el jitomate, el transporte aéreo y el pollo redujeron sus importes.

3.14 por ciento fue el índice de precios en la quincena anterior

En la comparación quincenal, al interior del INPC, el índice de precios subyacente, que excluye a bienes y servicios con mayor volatilidad o que los precios no responden a las condiciones de mercado, tuvo un incremento de 0.08 por ciento, a su vez, el costo de las mercancías aumentó 0.07 por ciento y los servicios 0.09 por ciento.

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Y el índice no subyacente subió 0.18 por ciento, debido a que el costo de los productos agropecuarios creció 0.39 por ciento y los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.02 por ciento a tasa quincenal.

El área de Estudios Económicos de Banamex destacó que la variación quincenal de 0.10 por ciento se ubicó por debajo del 0.17 por ciento promedio histórico de los 15 años anteriores, y “muy en línea con nuestra expectativa” que era de 0.09 por ciento. Añadió que, el incremento se dio por los precios de mercancías alimenticias, educación y vivienda.