Trump amenaza con más aranceles a Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con incrementar hasta 50 por ciento, a partir del 1° de enero de 2027, los aranceles a los automóviles, camiones, autopartes y acero de Canadá, luego de que las negociaciones entre los equipos comerciales de ambos países fracasaran el viernes pasado, y tras la entrada en vigor de más gravámenes, Ottawa aseguró que habría tarifas de represalia.

“El 1 de enero de 2027, las tarifas de todos los automóviles, camiones, tanto grandes como pequeños, piezas automotrices y acero, se incrementarán al 50 por ciento”, publicó el mandatario estadounidense en su cuenta de TruthSocial.

Trump acusó a Canadá de querer un trato preferencial como si fuera parte de Estados Unidos, “se sienten con derecho”; no obstante, aseguró que su país no necesita a su principal socio comercial, mientras que Ottawa comercia con Estados Unidos 95 por ciento de las mercancías, Washington no hace lo mismo.

El dato: Canadá y EU comparten una de las mayores relaciones comerciales del mundo, con cadenas de suministro profundamente integradas en varios sectores.

Con el anuncio del incremento de las tarifas arancelarias, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo que las exigencias de Estados Unidos buscaban destruir las principales industrias canadienses, como la automotriz, y la del acero y aluminio.

De haberse concretado el acuerdo comercial, las tarifas arancelarias que pesan sobre las mercancías canadienses se habrían reducido: los automóviles en vez de pagar 25 por ciento habrían bajado a 15 por ciento; mientras que los gravámenes de aluminio y acero de 50 por ciento a 25 por ciento.

El mandatario destacó que, si las empresas canadienses quieren un arancel cero, deben fabricar en EU y que Canadá ya no recibiría un trato preferencial.

Tras las declaraciones de Trump, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo que el republicano había subestimado la disposición de Canadá a soportar el dolor económico antes que ceder a la presión, y añadió que, si la guerra comercial empeora “todo está sobre la mesa” incluso el hecho de cortar el suministro de electricidad y de minerales críticos.

Por su parte, en México, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza, señaló que la tensión generada entre Canadá y Estados Unidos no afecta la revisión bilateral que se realiza entre la Secretaría de Economía y la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés); además, sostuvo que el sector empresarial no tiene prisa en llegar a una resolución pronta de la revisión, porque no se busca llegar a un “mal acuerdo” e incluso, se tiene la certeza que se mantendrá 10 años. “Lo importante es que ya se extendió el T-MEC, 10 años, no tenemos prisa. Así se lo hemos hecho saber al secretario Ebrard como a la Presidenta Sheinbaum, no queremos un mal arreglo pronto porque tenemos T-MEC por 10 años más”, indicó el representante empresarial.

Sostuvo que, si se tiene que seguir con revisiones anuales, “aunque sean acotadas” se puede continuar, pero aún no se tiene certeza de cuándo se podría extender el T-MEC como se esperaba, puede ser una vez que pasen las elecciones en EU o cuando haya un cambio en la presidencia del país vecino, “el tiempo que sea necesario, pero por lo pronto ambas economías siguen creciendo, sigue creciendo esta relación comercial”.

Acotó que el país es el mayor vendedor y comprador a EU, y en ese sentido, “es el mercado número uno para 27 sectores de la economía americana, eso refleja el dinamismo, el cómo están integradas las economías de México y EU”. Medina Mora dijo que el T-MEC se mantiene trilateral, pero también se tienen acuerdos bilaterales, y eso no es nuevo, cuando se realizaron las conversaciones para crear el actual tratado, así pasó, pero consideró que el diálogo entre México y EU continúa y que en cuanto se llegue a un punto de acuerdo la administración Trump invitará a Canadá.

México espera llegar a acuerdo con Washington

| Por Cuahutli R. Badillo |

La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que se mantiene optimista para alcanzar un acuerdo comercial con la administración Trump, luego del “desencuentro” que tuvieron los equipos negociadores de Estados Unidos y Canadá el fin de semana pasado.

La mandataria mexicana comentó que Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía (SE) acudió a Washington para intentar cerrar un acuerdo comercial que garantice el bienestar de México, pero también el de Estados Unidos y que se tendrán respuesta en una semana sobre qué se concluyó.

“Marcelo Ebrard está hoy en Estados Unidos, se va a quedar estos días porque —como lo dijo el presidente Trump— esperamos llegar a un Acuerdo con Estados Unidos. ¿Este Acuerdo qué tiene que garantizar? Pues, el bienestar de México y el bienestar de Estados Unidos, cada uno desde su perspectiva. Y pues vamos a esperar esta semana a ver cómo son las cosas. Yo soy optimista de que se puede llegar a un Acuerdo”, indicó durante su conferencia de prensa.

El Tip: En septiembre México y Estados Unidos sostendrán la cuarta ronda bilateral comercial en Washington.

México ha buscado que EU reduzca o elimine los aranceles de 50 por ciento para el acero y el aluminio; y de 25 por ciento a vehículos.

Ante esto, Ebrard Casaubón señaló que se informará y se garantizará el bienestar de México, de “nuestra Constitución y nuestra soberanía, que es lo que siempre hemos puesto como elemento sustantivo en las negociaciones”.

Destacó que el país mantiene una posición favorable respecto de otros países, en buena medida porque sólo se tienen esos aranceles que buscan quitarse y un arancel de 10 por ciento que se aplica a las mercancías que no son exportadas bajo el amparo del Tratado comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC); no obstante, reiteró que se busca un mejor panorama que el actual.