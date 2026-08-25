México espera llegar a acuerdo con Washington

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional el lunes 24 de agosto de 2026





La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que se mantiene optimista para alcanzar un acuerdo comercial con la administración Trump, luego del “desencuentro” que tuvieron los equipos negociadores de Estados Unidos y Canadá el fin de semana pasado.

La mandataria mexicana comentó que Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía (SE) acudió a Washington para intentar cerrar un acuerdo comercial que garantice el bienestar de México, pero también el de Estados Unidos y que se tendrán respuesta en una semana sobre qué se concluyó.

“Marcelo Ebrard está hoy en Estados Unidos, se va a quedar estos días porque —como lo dijo el presidente Trump— esperamos llegar a un Acuerdo con Estados Unidos. ¿Este Acuerdo qué tiene que garantizar? Pues, el bienestar de México y el bienestar de Estados Unidos, cada uno desde su perspectiva. Y pues vamos a esperar esta semana a ver cómo son las cosas. Yo soy optimista de que se puede llegar a un Acuerdo”, indicó durante su conferencia de prensa.

El Tip: En septiembre México y Estados Unidos sostendrán la cuarta ronda bilateral comercial en Washington.

México ha buscado que EU reduzca o elimine los aranceles de 50 por ciento para el acero y el aluminio; y de 25 por ciento a vehículos.

Ante esto, Ebrard Casaubón señaló que se informará y se garantizará el bienestar de México, de “nuestra Constitución y nuestra soberanía, que es lo que siempre hemos puesto como elemento sustantivo en las negociaciones”.

Destacó que el país mantiene una posición favorable respecto de otros países, en buena medida porque sólo se tienen esos aranceles que buscan quitarse y un arancel de 10 por ciento que se aplica a las mercancías que no son exportadas bajo el amparo del Tratado comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC); no obstante, reiteró que se busca un mejor panorama que el actual.