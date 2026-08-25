Van para infraestructura por más financiamiento

Encontrar los mecanismos para lograr que haya financiamiento de infraestructura en el país es un reto permanente de la economía, reconoció el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, al afirmar que desde hace algunos años se contaba con una cartera de proyectos, pero no había recursos para hacerlos; en cambio, afirmó que hoy el país ya tiene ahorro interno.

“Hace algunas décadas, teníamos proyectos en la planeación, pero no teníamos el suficiente ahorro interno. Ahora tenemos ahorro interno y tenemos que encontrar las formas para que ese ahorro interno aterrice en el financiamiento de infraestructura. Ese es el gran reto permanente de nuestra economía”, destacó durante la inauguración del Foro Inversión en Infraestructura como Detonador de Crecimiento, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El funcionario añadió que al hablar de infraestructura se debe incluir al sector público y al privado, porque gracias a este tipo de asociaciones se logra una visión conjunta del futuro.

El Gobierno de México, como una forma de contribuir al desarrollo de infraestructura, hizo un “esfuerzo histórico” de 5.6 billones de pesos en inversión mixta para energía, ferrocarriles, puertos, agua, salud, educación, aeropuertos, y carreteras entre el 2026 y 2030.

“Buscamos que la inversión no se concentre únicamente en las regiones tradicionalmente favorecidas. El Plan de Polos de Desarrollo para el Bienestar ubica por el momento 14 polos de desarrollo distribuidos a lo largo de la geografía del país para que contribuya también a reducir las desigualdades regionales, generar empleos y fortalecer las capacidades productivas locales”, indicó.

Amador exhortó al sector privado a trabajar conjuntamente para que los proyectos de infraestructura se hagan realidad, “que el capital encuentre oportunidades para que más empresas mexicanas participen en las cadenas de proveedores y para que cada proyecto de infraestructura tenga un impacto tangible en la vida de las mexicanas y de los mexicanos”.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, dijo que desde la dependencia que encabeza se están invirtiendo “cifras históricas”, en especial con el Plan de inversión para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, y que sólo en este año se aumentó la inversión en 722 mil millones de pesos.

Destacó que, cuando termine la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se habrán construido 5 mil 550 kilómetros de carreteras y autopistas, 619 puentes y distribuidores viales, tres mil kilómetros de nuevas vías férreas y la modernización y ampliación de 62 aeropuertos que habrán generado alrededor de cuatro millones de empleos, en conjunto con el sector privado, a través de las inversiones mixtas y privadas.

A su vez, José Medina Mora Icaza, presidente del CCE, destacó que es necesario que haya infraestructura, financiamiento y regulación que dé certidumbre al sector privado.

El líder del gremio empresarial acotó que el desarrollo de la infraestructura nacional requiere garantizar el mantenimiento de las obras, un financiamiento viable desde la banca de desarrollo como Banobras y la SHCP.

Pero también de un marco regulatorio claro que otorgue certidumbre a los inversionistas y que sólo mediante la colaboración entre Gobierno e Iniciativa Privada se lograrán proyectos de infraestructura concretos y sólidos.