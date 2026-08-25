PIB crece 1.9% anual en 2.o trimestre; la inversión extranjera, 2.1%

El Producto Interno Bruto (PIB) se expandió 1.9 por ciento en el segundo trimestre del año en comparación con abril y junio del 2025. El crecimiento confirmado de la actividad económica estuvo por debajo de 2.1 por ciento de la estimación oportuna que publicó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) hace casi un mes.

La correción del PIB se reflejó en los tres componentes del indicador, pero sólo la industria cambio al alza. Las actividades relacionadas a la agricultura, pesca y ganadería crecieron 4.8 por ciento a tasa anual en el segundo trimestre; aumento menor a 7.3 por ciento informado en el dato oportuno del Inegi.

El Dato: Las actividades primarias son las que más crecieron en el primer semestre con 2.1 por ciento a tasa anual; la industria y los servicios crecieron 0.1 y 1.7 por ciento, respectivamente.

La actividad económica de la industria aumentó 0.9 por ciento anual en el periodo referido, mayor que el 0.8 por ciento informado hace unas semanas. Mientras que el sector de los servicios —el de mayor peso en el PIB— aumentó 2.3 por ciento anual, en lugar de 2.5 por ciento pronosticado el mes pasado.

Julio Ruiz, economista en jefe de Citi México, dijo a La Razón que el débil crecimiento de la actividad económica ha sido consecuencia de la incertidumbre propiciada por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sin embargo, prevé una recuperación de la economía nacional en la segunda mitad del año.

“Vimos un crecimiento bastante débil en el primer trimestre con un segundo trimestre que fue relativamente fuerte. Nosotros esperamos que en la segunda mitad del año sea un crecimiento más estable”, dijo.

El analista de explicó que si bien el ruido generado por las negociaciones del T-MEC continuará, tienen la previsión de una recuperación en la industria, particularmente en la construcción.

“Va a seguir la incertidumbre asociada a la decisión del T-MEC y eso seguirá limitando la recuperación de la inversión y también va a ser muy dependiente de que si hay una recuperación más fuerte en el sector construcción”, aclaró.

Información del Inegi arroja que el PIB de la construcción creció 4.8 por ciento en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2025. La subrrama de la actividad industrial volvió a crecer tras una caída de 0.7 por ciento en el primer trimestre del año.

El dato del PIB en materia de construcción también se ve reflejado en el ánimo de las empresas constructoras. La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras de julio —el primer mes del segundo semestre—, informa que el valor de la producción creció 7.6 por ciento anual.

MÁS DE 37 BDP. El Inegi también informó que la economía mexicana concentró 37.5 billones de pesos en el segundo trimestre del año, esto representó un avance de 6.3 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2025.

De los tres sectores que componen a la economía, los servicios — también conocidas como actividades terciarias — tienen el mayor peso dentro de la economía con un valor de 22 billones de pesos.

Al interior de los servicios destacó el aporte del comercio al por menor, el cual sumó 3 billones 675 mil 12 millones de pesos y contribuyó con 10.6 por ciento del PIB; el comercio al por mayor llegó a 3 billones 370 mil 598 millones.

CONTRACCIÓN. Paralelamente, en el sexto mes del año, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se contrajo 0.1 por ciento, a tasa mensual y con cifras desestacionalizadas.

Este resultado fue impulsado por una caída en las actividades primarias y en las terciarias, mientras que, las secundarias mostraron un ligero repunte; analistas destacaron que pese al arranque del Mundial de Futbol 2026, éste tuvo un “bajo efecto” en los resultados.

La agricultura y la cría y explotación de animales registraron una contracción de 3.6 por ciento en comparación con mayo pasado, mientras que, algunas de las actividades de los servicios y el comercio resultaron con contracciones y afectaron el desempeño del grupo.

Con datos del Inegi se observa que el comercio al por mayor cayó 0.1 por ciento y el comercio al por menor descendió 1.3 por ciento. El subgrupo de transportes, correos y almacenamiento tropezó 0.7 por ciento y los servicios financieros y de seguros hicieron lo propio con 1.2 por ciento. En tanto que los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas retrocedieron 1.2 por ciento.

El área de Estudios Económicos de Banamex dijo que el retroceso en comercio al menudeo, y servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (restaurantes y hoteles) “apunta a un bajo efecto en la actividad” ante la Copa Mundial.

De acuerdo con el IGAE, las actividades relacionadas a la industria crecieron 0.2 por ciento impulsadas por la construcción con 3.0 por ciento; Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, 0.9 por ciento; minería, 0.6 por ciento.

No obstante, las industrias manufactureras mantienen debilidad debido a que se contrajeron 0.6 por ciento a tasa mensual.

Los analistas de Banamex destacaron que, hacia el cierre de 2026, la actividad productiva del país podría tener un crecimiento “moderado” debido a un incremento del gasto público, una política monetaria de restrictiva a neutral, así como una menor incertidumbre que impulse la inversión privada.

También prevén que las exportaciones mantengan su impulso debido a que la actividad económica de Estados Unidos se mantenga dinámica sumado con la posición favorable de México respecto de los aranceles.

Al cierre de año, el equipo de analistas de Banamex mantiene su pronóstico de 1.3 por ciento de crecimiento económico y de 1.8 por ciento para 2027.

Con los datos del Inegi, durante el primer semestre, el PIB registró un crecimiento anual de 1.2 por ciento, mayor que el aumento de 0.1 por ciento del 2025.