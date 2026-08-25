Club de Futbol Cruz Azul regresa al Estadio Refundación

Apuesta Cruz Azul por el crecimiento y la inversión

La Cooperativa refrenda su vínculo histórico que mantiene con Hidalgo desde 1881; se anunció una inversión de 6,500 millones de pesos en la modernización de su planta en Tula de Allende

Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul.
Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

La Cooperativa Cruz Azul apuesta por el crecimiento y la inversión y prevé alcanzar una producción de hasta 3 millones de toneladas de cemento anuales, una vez que la nueva unidad de calcinación de su planta de Tula de Allende opere a plena capacidad.

Invertir representa apostar por el futuro de las comunidades, la generación de empleos y el bienestar de las familias hidalguenses”, declaró Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul y del Club de Futbol Cruz Azul, quien refrendó el profundo vínculo de la organización con Hidalgo, donde los orígenes de la institución se remontan a 1881, en Tula de Allende, y que desde entonces se ha consolidado como una organización orgullosamente hidalguense y 100% mexicana.

Anunció que la cooperativa invertirá 6,500 millones de pesos que impulsará las operaciones de la empresa en el estado, de los cuales 1,800 millones de pesos serán destinados a la renovación y reacondicionamiento de la planta cementera de Tula; 3,700 millones a una nueva línea de producción de cemento, cuya construcción registra un avance del 85 por ciento; y más de 1,000 millones de pesos al reacondicionamiento del Hospital Cruz Azul.

TE RECOMENDAMOS:
Imagen temática sobre FUNO.
Semana Mundial del Agua 2026

FUNO reduce casi 64% su intensidad hídrica y trata agua equivalente a 232 albercas olímpicas

Los proyectos permitirán generar 14,200 empleos directos e indirectos y alcanzar una producción de hasta 3 millones de toneladas de cemento anuales, una vez que la nueva unidad de calcinación opere a plena capacidad.

Asimismo, destacó el compromiso con las nuevas generaciones y anunció el regreso del Club de Futbol Cruz Azul al Estadio Refundación, con el objetivo de impulsar el deporte, recuperar espacios de convivencia y brindar nuevas oportunidades para niñas, niños y jóvenes del estado.

Finalmente, Víctor Velázquez agradeció a las autoridades estales por el respaldo para concretar estas inversiones, que representan una apuesta por el crecimiento económico y el bienestar de Hidalgo.

Te puede interesar:

- Se retrasa relevo de Rocha; Sheinbaum espera honestidad y capacidad en perfil

- Abren 37,503 lugares para los no admitidos en la UNAM

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Los nuevos Arcos Carreteros Inteligentes permitirán la lectura de placas y monitoreo vehicular conectado directamente con el sistema C4.
Estrategia Nacional de Seguridad

Refuerza la SICT la seguridad en carreteras federales con tecnología y operativos


Google Reviews