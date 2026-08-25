Apuesta Cruz Azul por el crecimiento y la inversión

La Cooperativa Cruz Azul apuesta por el crecimiento y la inversión y prevé alcanzar una producción de hasta 3 millones de toneladas de cemento anuales, una vez que la nueva unidad de calcinación de su planta de Tula de Allende opere a plena capacidad.

“Invertir representa apostar por el futuro de las comunidades, la generación de empleos y el bienestar de las familias hidalguenses”, declaró Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul y del Club de Futbol Cruz Azul, quien refrendó el profundo vínculo de la organización con Hidalgo, donde los orígenes de la institución se remontan a 1881, en Tula de Allende, y que desde entonces se ha consolidado como una organización orgullosamente hidalguense y 100% mexicana.

Anunció que la cooperativa invertirá 6,500 millones de pesos que impulsará las operaciones de la empresa en el estado, de los cuales 1,800 millones de pesos serán destinados a la renovación y reacondicionamiento de la planta cementera de Tula; 3,700 millones a una nueva línea de producción de cemento, cuya construcción registra un avance del 85 por ciento; y más de 1,000 millones de pesos al reacondicionamiento del Hospital Cruz Azul.

Los proyectos permitirán generar 14,200 empleos directos e indirectos y alcanzar una producción de hasta 3 millones de toneladas de cemento anuales, una vez que la nueva unidad de calcinación opere a plena capacidad.

Asimismo, destacó el compromiso con las nuevas generaciones y anunció el regreso del Club de Futbol Cruz Azul al Estadio Refundación, con el objetivo de impulsar el deporte, recuperar espacios de convivencia y brindar nuevas oportunidades para niñas, niños y jóvenes del estado.

Finalmente, Víctor Velázquez agradeció a las autoridades estales por el respaldo para concretar estas inversiones, que representan una apuesta por el crecimiento económico y el bienestar de Hidalgo.

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FGR