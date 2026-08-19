Cooperativa Cruz Azul anuncia 6 mil 500 mdp en proyectos de inversión y reactivación en planta de Tula

La Cooperativa Cruz Azul anunció, durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, una inversión de 6 mil 500 millones de pesos para reactivar y modernizar su planta cementera en Tula de Allende, Hidalgo, con una producción proyectada de 3 millones de toneladas anuales de cemento.

El plan incluye la renovación de la planta, una nueva línea de producción que registra 85 por ciento de avance y la rehabilitación del Hospital Cruz Azul, con una previsión de 14 mil 200 empleos directos e indirectos.

“Dentro de estos proyectos se ha tenido una renovación y reacondicionamiento de la planta cementera, lo cual se han invertido más de mil 800 millones de pesos que ha generado mil empleos y con esto se están generando más de 10 mil empleos indirectos”, expuso Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul.

“Así también se está construyendo una nueva línea de cemento que se tiene una inversión aproximada de 3 mil 700 millones de pesos. De esto se tiene un avance de un 85 por ciento, una generación de empleos directos de 200 y de empleos indirectos de 3 mil”, precisó esta mañana en Palacio Nacional.

Anuncio en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

Se informó que la inversión total considera más de mil millones de pesos adicionales para el reacondicionamiento del Hospital Cruz Azul, donde se prevén quirófanos inteligentes, torre de consultorios de especialidades, terapia intensiva y banco de sangre.

“En la parte social nos gusta siempre estar trabajando en Cruz Azul y por ello también estamos desarrollando, implementando un proyecto para el Hospital, en donde vamos a invertir más de mil millones de pesos”, explicó Velázquez.

Datos oficiales. ı Foto: Captura de pantalla.

El presidente de la Cooperativa anunció que el Estadio Refugio, en Tula, será sede del equipo Cruz Azul de la Liga de Expansión, como parte de la estrategia para activar la economía de la zona.

“Pretendemos activar la economía de la zona, llevar el deporte y generar en la juventud que haya deporte y que se desarrolle esta actividad”, planteó.

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FGR