Harfuch presume plan anticrimen de CSP a DEA; “Es un socio de confianza”: Agencia

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, colocó la rapidez del intercambio de inteligencia como uno de los principales cambios en la relación de México con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Ante delegaciones reunidas en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) 2026, en Buenos Aires, Argentina, aseguró que los nuevos canales permiten obtener con mayor oportunidad información sobre criminales que operan en ambos países y otras zonas de Latinoamérica.

EL SECRETARIO Omar García Harfuch (2.o de izq. a der.) y Terrance Cole (3.o), ayer, en Buenos Aires. ı Foto: Especial

El funcionario aseguró que la relación tomó ese ritmo desde la llegada de Terrance Cole a la dirección de la DEA: “Hemos tenido solicitudes, a veces informales, que nos ayuda a poder operar mucho más rápido y tener mejores resultados. Perdón el término, pero es saltarnos los protocolos que a veces nos toman mucho tiempo”.

EL DATO: LA CUMBRE tiene como eje “la cooperación de países de todo el mundo para abordar el crimen transnacional y el narco tráfico”, según un comunicado oficial.

Cole correspondió con una presentación que colocó a García Harfuch en un plano de especial cercanía con Washington. Lo definió como “un socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos”, destacó sus casi dos décadas de servicio público y repasó su trayectoria en la Policía Federal, la Agencia de Investigación Criminal y la Ciudad de México. Ante representantes de más de 100 países, agradeció de forma expresa “su liderazgo, su amistad y su colaboración”.

Su mensaje fue más allá del reconocimiento protocolario. El administrador de la DEA sostuvo que el secretario mexicano comprende la dimensión de las organizaciones transnacionales, así como la necesidad de compartir inteligencia, atacar cadenas de suministro y desmantelar redes desde sus distintos niveles.

También recordó el atentado que García Harfuch sufrió en 2020. “Él entiende el riesgo personal”, dijo antes de señalar que, pese a ese episodio, regresó al servicio y continuó frente a esas amenazas.

Ese respaldo antecedió la descripción de un mecanismo bilateral que García Harfuch destacó por su mayor agilidad en relación con etapas anteriores: afirmó que durante los últimos meses el contacto con la agencia estadounidense aumentó “de forma significativa” hasta permitir un flujo rápido y en tiempo real. También reconoció a René Amarillas, representante de la DEA en México, por su participación permanente en esos canales.

Durante su discurso, el secretario remarcó la importancia del trabajo hombro a hombro y en sintonía en ambos lados de la frontera: “Ninguna organización criminal puede ser más fuerte que los Estados cuando actúan juntos con inteligencia y compromiso sostenible”.

La cooperación también se refleja en los procesos de extradición. México mantiene 155 órdenes de detención con esos fines vinculadas con investigaciones de los Marshals, la DEA, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Los casos están relacionados con delitos como narcotráfico, homicidio, lavado de dinero, tráfico de personas y otros delitos atribuidos a organizaciones de alcance internacional.

EL SECRETARIO Harfuch (es) un socio de confianza y un buen amigo de EU. Es consciente de la importancia de compartir información de inteligencia, atacar a los líderes criminales, interrumpir las cadenas de suministro y desmantelar las redes desde la cúpula TERRANCE COLE, Administrador de la DEA



Autoridades mexicanas también participaron en la captura de 14 objetivos prioritarios del FBI, de los cuales seis figuraban dentro de su lista de los 10 fugitivos más buscados. Las capturas corresponden a investigaciones por tráfico de drogas, asesinatos, operaciones con recursos ilícitos, traslado ilegal de personas y conductas asociadas con organizaciones transnacionales.

Las entregas a Washington constituyen otra pieza dentro de esta nueva relación. En tres operaciones acordadas con el Departamento de Justicia, el Gobierno mexicano trasladó a Estados Unidos a 92 personas requeridas por sus autoridades, entre ellas integrantes de diversos cárteles, grupos y facciones. Algunas solicitudes acumulaban 12, 15 y hasta 40 años sin que la petición se concretara.

García Harfuch resaltó que estos detenidos salieron de 12 centros penitenciarios distintos en menos de tres meses y, añadió, el proceso transcurrió sin fugas de información, motines ni incidentes. El funcionario utilizó esas operaciones para ilustrar el grado de coordinación alcanzado con el Departamento de Justicia en expedientes que permanecieron abiertos durante años.

En el tráfico de armas aparece otro frente sensible de la agenda compartida. Las instituciones nacionales han asegurado 32 mil 800 piezas de fuego desde el inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el secretario afirmó que 80 por ciento provino de Estados Unidos.

La comunicación con las agencias de ese país, explicó, permite conocer con mayor rapidez el origen del armamento, el lugar de compra y los datos asociados con su adquisición.

CON EU se ha acordado un esquema de trabajo de responsabilidad compartida, una confianza mutua, la reciprocidad, un intercambio oportuno de información, que es muy importante, y el respeto a la soberanía de cada nación OMAR GARCÍA HARFUCH, Titular de la SSPC



Para seguir el rastro del dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene contacto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Aseguró que esas dos oficinas estadounidenses trabajan con la instancia mexicana con un nivel de cercanía sin precedentes.

García Harfuch añadió que el dinero ilícito tampoco debe encontrar refugio en los sistemas financieros y que la coordinación entre gobiernos tendrá que superar la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales.

Ese frente financiero forma parte de una cooperación más amplia que, según el funcionario, debe responder a la forma en que operan las estructuras transnacionales. Una red puede producir drogas en una nación, adquirir precursores en otra, utilizar rutas que atraviesan varios territorios, mover recursos mediante diferentes sistemas financieros y provocar violencia a miles de kilómetros del punto donde inició sus operaciones.

El secretario García Harfuch sostuvo ante la IDEC que ningún gobierno puede actuar de manera aislada frente a grupos capaces de explotar fronteras y diferencias entre instituciones. La cooperación efectiva, añadió, requiere relaciones profesionales, confianza y acceso oportuno a datos que permitan a las autoridades reaccionar antes que las estructuras bajo investigación.

Hacia el cierre de su participación, adelantó que México mantendrá inteligencia compartida, investigaciones paralelas, operaciones coordinadas, detenciones, aseguramientos y acciones financieras contra redes transnacionales: “Necesitamos que la información viaje más rápido que las drogas”.

Por: Elizabeth Hernández

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó en Buenos Aires, Argentina, el balance de la estrategia de seguridad del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y colocó en el centro un cambio de enfoque en el combate a los cárteles del narcotráfico.

La nueva línea, explicó durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) 2026, busca dejar de concentrar la ofensiva únicamente en los jefes criminales para atacar también las estructuras que permiten a las organizaciones mantenerse y reorganizarse.

EL DATO: DESDE FEBRERO de 2025, la Operación Frontera Norte ha dejado más de 17 mil detenidos, 11,400 armas de fuego y dos millones de cartuchos asegurados.

García Harfuch explicó que durante años la captura de un jefe abría espacio para varios posibles sustitutos y podía elevar la violencia dentro del mismo grupo. La nueva doctrina pretende impedir esa recomposición mediante operaciones en distintos niveles de cada organización.

“Ya no es únicamente detener a los líderes, sino desarticular integralmente las estructuras criminales que sostienen sus brazos”, afirmó.

El secretario vinculó esa política con la caída en el número de homicidios dolosos registrados en el país desde que Sheinbaum Pardo llegó a la Presidencia. De acuerdo con las cifras que expuso en Argentina, el promedio diario pasó de 86 en septiembre de 2024 a 42 en julio de este año, una reducción de 51 por ciento. Durante el mismo periodo, los delitos de alto impacto disminuyeron 33 por ciento. Añadió que siete entidades concentran más de la mitad de los asesinatos intencionales del país, pero no identificó cuáles durante su intervención.

Junto con esos indicadores, presentó las detenciones como otra dimensión del despliegue contra las organizaciones criminales. Desde el inicio de la administración, el Gabinete de Seguridad ha capturado a más de 63 mil 500 personas por delitos de alto impacto, acciones que, dijo, buscan reducir la capacidad de esos grupos para producir y trasladar drogas, así como cometer homicidios, extorsiones, secuestros y ataques con armas de fuego.

Explicó que la conducción cotidiana de esta estrategia recae en la reunión que la Presidenta Sheinbaum encabeza a las seis de la mañana en Palacio Nacional con los integrantes del Gabinete de Seguridad. Ahí se revisan la incidencia delictiva, las investigaciones y las regiones prioritarias, además de coordinar acciones con los gobiernos estatales, un vínculo que el funcionario consideró indispensable, porque más de 90 por ciento de los delitos corresponde al fuero común.

Parte de esa coordinación se refleja en la ofensiva contra la producción de drogas sintéticas, uno de los frentes que el Gobierno utiliza para atacar la capacidad operativa de los cárteles. El Ejército y la Marina han destruido más de dos mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para producir metanfetaminas, además de asegurar 3.8 millones de litros y más de 932 mil kilogramos de precursores químicos.

11 Mil elementos apoyan en la Operación Frontera Norte

“Nuestro objetivo no es únicamente decomisar drogas, es destruir la capacidad industrial y logística de las organizaciones criminales”, sostuvo Harfuch.

Dentro del volumen total incautado, el funcionario contabilizó más de dos toneladas de fentanilo y cinco millones de pastillas de esa sustancia. La Secretaría de la Defensa Nacional concentró la mayor parte del cargamento reportado durante la actual administración federal.

La presión sobre las rutas marítimas aportó otro componente. La Secretaría de Marina (Semar) aseguró cerca de 88 toneladas de cocaína desde el comienzo de la actual administración y el titular de la SSPC citó un decomiso de ocho toneladas frente a las costas de Michoacán como el mayor realizado en un sólo evento y como parte de las tareas conjuntas con otras naciones en las rutas del Pacífico.

EL OBJETIVO común debe ser que el fentanilo, metanfetamina y cualquier otro tipo de droga no llegue a las calles y, sobre todo, que menos personas pierdan la vida por esas drogas OMAR GARCÍA HARFUCH, Titular de la SSPC



El rediseño también alcanzó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En dos años, su estado de fuerza aumentó 36 por ciento y la institución opera cinco centros regionales de fusión, 32 estaciones y tiene presencia en nueve países. Entre octubre de 2024 y julio de 2026 realizó cerca de 320 mil geolocalizaciones judicializadas y casi 10 mil análisis de registros de comunicación, además de elaborar fichas y productos forenses para investigaciones contra objetivos prioritarios.

A esa expansión se añadió la capacidad aérea. García Harfuch señaló que el CNI pasó de una plataforma a 16, entre aeronaves tripuladas y no tripuladas. El funcionario presentó ese crecimiento como parte de una transformación que vincula la inteligencia con investigaciones, procesos judiciales y despliegues operativos.

El uso de inteligencia se extiende también al seguimiento de los recursos que sostienen a esas organizaciones. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a más de dos mil 300 sujetos a la lista de personas bloqueadas, inmovilizó más de ocho mil 600 millones de pesos y restringió más de 24 mil 600 cuentas.

García Harfuch detalló que este esquema forma parte de los cuatro ejes que el Gobierno de Sheinbaum Pardo ha tomado como base de su política de seguridad.

La estrategia combina atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional (GN), fortalecimiento de inteligencia e investigación, además de coordinación con las entidades federativas. La corporación federal supera los 120 mil elementos y forma parte de la Defensa Nacional.

Pese al balance presentado ante representantes internacionales, Harfuch reconoció que persisten regiones que requieren atención permanente y donde Ejército y Marina mantienen operaciones de alto impacto.

“Esto no significa que el trabajo esté terminado”, dijo después de exponer la reducción de asesinatos.