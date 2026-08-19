Claudia: Retiro de VISAS no amerita indagatorias; es asunto de EU y cada persona

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que el retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán le revela las intenciones de algunos funcionarios de EU en intervenir en la política mexicana.

SI EU decide quitar una visa, es una decisión de Estados Unidos. Si hay un delito qué perseguir, hay los mecanismos para que nos den la información CLAUDIA SHEINBAUM, Presidenta de México



Aunque a lo largo de su conferencia reiteró que la restricción del ingreso a territorio estadounidense es un asunto entre ese gobierno y cada persona, argumentó que el caso del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador sí representa una injerencia que atenta contra la soberanía, porque se trata de una “persona políticamente expuesta”.

EL DATO: EN TÉRMINOS legales, ser una “persona políticamente expuesta” se refiere a la clasificación de riesgo por vínculos con el poder público, no a una sentencia o culpabilidad.

Al ser consultada por la prensa sobre: “¿Por qué, entonces, si es un asunto personal, se toma como un asunto en defensa de la soberanía?”, la mandataria federal respondió: “Pues porque, ¿quién es la persona?, son ‘personas políticamente expuestas’. Así les llaman ellos. Entonces, revocan la visa y les hacen un escándalo por la revocación de la visa, porque ellos son quienes han estado permanentemente presionando”.

Sheinbaum también negó que tal restricción defina a un mexicano y señaló que su administración no ha pedido ni pedirá al gobierno de Donald Trump un informe al respecto.

Durante su conferencia en Palacio Nacional comentó que, si el argumento para esta decisión es la presunta comisión de algún delito, entonces Estados Unidos deberá presentar pruebas. No obstante, negó que haya alguna iniciativa para abrir un debate o buscar que se rinda un reporte al respecto.

“La visa no define a un mexicano o a una mexicana. Si EU decide quitar una visa, es una decisión de EU. Si hay un delito qué perseguir, hay los mecanismos para que nos den la información o los mecanismos de juicio en particular. Pero la visa es una relación del gobierno de Estados Unidos con una persona. No tenemos por qué sentarnos a ver a quién le van a quitar la visa y por qué”, explicó.

La Jefa del Ejecutivo negó que Andrés Manuel López Beltrán se encuentre o se haya encontrado en alguna investigación relativa al trasiego ilícito de combustible en México, como circuló en medios en los últimos días. Además, cuestionó que el gobierno de Donald Trump no haya emprendido medidas similares para cancelar el ingreso a su país a personas que sí se encuentran bajo investigación.

“No estuvo. Y, como lo mencioné el viernes, desde nuestro punto de vista este es un asunto político. Tiene que ver con otros temas de injerencia en las decisiones de México, porque hay otros delincuentes o presuntos delincuentes —vamos a ponerlo así—, donde no hay problema; u otras ‘personas políticamente expuestas’, como les llaman ellos, donde, al revés, les abren las puertas. No voy a decir nombres porque no quiero entrar en polémica”, respondió.

Sheinbaum Pardo reiteró que estas narrativas han sido impulsadas por sectores estadounidenses con el fin de atacar al proyecto de la Cuarta Transformación; no obstante, remarcó que este escenario sea de conflicto entre ambas naciones, porque se mantiene como principio el conservar una buena relación.

“Ahora ¿Qué eso representa una ruptura de relaciones con el gobierno de Estados Unidos? No. Nosotros queremos la mejor relación, pero tampoco debemos dejar de informar y debemos dejar de decir lo que pensamos, tanto a nivel diplomático como a nivel público”, concluyó la Jefa del Ejecutivo.