Ernesto Ruffo se reúne con panistas durante prisión domiciliaria; habla con Vicente Fox por videollamada

Panistas de reunieron con Ernesto Ruffo en Ensenada, Baja California, el 3 de octubre de 2026.

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, recibió este sábado en su domicilio de Ensenada a exmandatarios e integrantes del PAN, quienes le expresaron su respaldo mientras sigue el proceso por su presunta participación en un esquema de contrabando de combustible.

Entre los panistas que acudieron a visitarlo estuvieron Carlos Medina Plascencia y Juan Carlos Romero Hicks, ambos exgobernadores de Guanajuato, a quienes se sumaron Héctor Osuna Jaime, exalcalde de Tijuana; Víctor Hermosillo Celada, exalcalde de Mexicali. También asistió el exregidor de Ensenada, Adrián García García.

En fotografías de la reunión difundidas en redes sociales, se aprecia a Ernesto Ruffo arropado por su familia e integrantes del PAN.

Hoy compartimos un espacio con Ernesto Ruffo, hablando de democracia y de la historia que ha construido Baja California



Desde el Sistema PAN seguimos creyendo en el diálogo y en la importancia de mantenernos cerca de quienes han sido parte de nuestra historia democrática pic.twitter.com/RMxvm6ctOr — PAN Baja California (@PAN_BajaCal) October 3, 2026

Además, se comunicó a distancia con el expresidente Vicente Fox Quesada, y conversó por videollamada con Fernando Canales Clariond, exgobernador de Nuevo León; Marco Adame Castillo, exgobernador de Morelos; Patricio Patrón Laviada, exgobernador de Yucatán, e Ignacio Loyola Vera, exgobernador de Querétaro.

“Me dio mucho gusto verlo ya en casa, rodeado de su familia y de amigos que han estado cerca de él”, expresó Vicente Fox sobre la videollamada. “Conversamos sobre lo que está pasando y sobre los momentos que hoy enfrenta. Hablamos también de algo fundamental: no podemos dejarnos dominar por el miedo”, aseveró.

TUVE LA OPORTUNIDAD DE SOSTENER UNA VIDEOLLAMADA CON @RuffoAppel Y, SOBRE TODO, ME DIO MUCHO GUSTO VERLO YA EN CASA, RODEADO DE SU FAMILIA Y DE AMIGOS QUE HAN ESTADO CERCA DE ÉL.



CONVERSAMOS SOBRE LO QUE ESTÁ PASANDO Y SOBRE LOS MOMENTOS QUE HOY ENFRENTA. HABLAMOS TAMBIÉN DE… pic.twitter.com/MxUqH5BviM — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) October 4, 2026

El encuentro ocurre después de que Ernesto Ruffo regresó a su domicilio en Ensenada para continuar su proceso en prisión domiciliaria.

El exgobernador, de 74 años, permaneció más de 70 días recluido en el penal de “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de su detención el pasado 16 de julio.

El 25 de septiembre, una jueza modificó la medida cautelar de prisión preventiva y determinó que el exgobernador continuara el proceso en prisión domiciliaria al considerar la edad, la salud y las condiciones de arraigo del exmandatario, según explicó entonces su abogado, Arturo Germán Rangel.

Tras abandonar El Altiplano, Ruffo Appel fue trasladado por carretera hasta Baja California, un viaje de unas 39 horas. Arribó a Ensenada llegó el 28 de septiembre.

Ernesto Ruffo, a su llegada a Ensenada. ı Foto: Cuartoscuro

La medida cautelar establece que el exmandatario debe permanecer en su domicilio bajo vigilancia de la Guardia Nacional.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Ernesto Ruffo de delitos relacionados con delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburo, como parte de una investigación a la empresa Ingemar S.A. de C.V., en la que el exgobernador sería socio mayoritario.

La FGR sostiene que existen elementos para relacionar a Ruffo Appel con una estructura dedicada, presuntamente, al ingreso ilegal de combustible a México.

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cehr