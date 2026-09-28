Ruffo cruza el país bajo custodia; FGR sigue su proceso

Ernesto Ruffo fue ingresado a la FGR en la Zona Río de Tijuana, el 16 de julio, por presunto huachicol fiscal. El 19 fue trasladado a El Altiplano, Edomex, luego de ser vinculado a proceso.

BAJO CUSTODIA de la Guardia Nacional, por carretera y a lo largo de casi tres mil kilómetros, Ernesto Ruffo Appel cruza el país rumbo a Ensenada, mientras el comité por su liberación organizó una red ciudadana para seguir el convoy, documentar su traslado y mantener ubicado al exgobernador de Baja California hasta su ingreso al domicilio donde continuará su proceso penal.

Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente del nuevo partido Somos, convocó a instalar puntos de observación en las ciudades por donde avance el convoy y pidió documentar su paso con fotografías y videos. La organización ubicó la ruta por Juan José Ríos, Los Mochis, Navojoa, Ciudad Obregón, Hermosillo y Mexicali, antes de su arribo a Ensenada.

Durante las primeras horas del trayecto, se dio a conocer que la familia no tuvo contacto con Ruffo Appel.

30 horas duró la audiencia de Ruffo por presunto huachicol

Acosta Naranjo informó después que Verónica Ruffo Sánchez logró comunicarse con su padre: “Nos informa que viene bien de salud, que lo traen prácticamente sin parar, haciendo cambios en distintos lugares para que nuevos elementos de la guardia hagan relevos con los anteriores”.

El dirigente aseguró que el exmandatario viaja en un vehículo blindado y sostuvo que lleva esposas en manos y pies. También cuestionó que el recorrido se realice por carretera y señaló que la defensa del exmandatario no recibió información oficial sobre los detalles del operativo: “No se trata de hacer mítines ni de hacer nada que obstruya ese traslado, sino que vigilemos y vayamos todo México sabiendo dónde va Ernesto y que va bien”.

Ruffo Appel salió el sábado del Centro Federal de Reinserción Social número 1 (Cefereso 1), en Almoloya de Juárez, después de que una jueza autorizó que cumpla la prisión preventiva en su casa por razones humanitarias. El exgobernador enfrenta un proceso por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo este domingo que el cambio del lugar donde cumple la medida cautelar no modifica la causa penal. La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) lo relaciona con una investigación sobre posible contrabando de combustible.