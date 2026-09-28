Rubin pide frenar ley de nacionalidad

la 5.a Convención Binacional de la American Society, celebrada el 23 de septiembre, fue el epicentro para definir el rumbo de la región ante la revisión formal del T-MEC.

Larry Rubin, presidente de la Sociedad Americana en México (AmSoc), llamó a los 128 integrantes del Senado a votar contra la reforma contra la doble nacionalidad y les pidió colocar su responsabilidad con los mexicanos por encima de cualquier instrucción partidista.

Ante la votación que se prevé esta semana en el Senado de la República, el empresario mexicano-estadounidense sostuvo que la discusión rebasa a los partidos porque afecta, desde su perspectiva, a millones de ciudadanos con dos nacionalidades, familias binacionales y comunidades en EU: “Cada senador deberá decidir si su responsabilidad está primero con una instrucción partidista o con los mexicanos a quienes juró representar”.

Su pronunciamiento centra la objeción en el trato que recibirán quienes cuentan con otra ciudadanía: “No podemos permitir que México empiece a dividir a sus propios ciudadanos entre mexicanos de primera y mexicanos de segunda. No podemos aceptar una discriminación innecesaria y profundamente injusta contra millones de personas simplemente por tener una segunda nacionalidad”.

Como parte de su llamado, recordó la participación económica de los migrantes en inversiones, empleos y remesas, además de los vínculos que mantienen con el país, pese a residir en EU. El dirigente pidió a senadores revisar las consecuencias de su decisión en las entidades y comunidades que representan.

Para el empresario: “La doble nacionalidad no significa doble lealtad. Ser mexicano no se mide por cuántos pasaportes tenemos. Se mide por nuestro compromiso con México”. También aseguro que “votar en contra de la reforma es votar a favor de millones de mexicanos”.