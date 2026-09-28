Morena respalda reformas anticorrupción del Ejecutivo

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, en una fotografía ilustrativa.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier, respaldó las reformas anticorrupción anunciadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum y sostuvo que el Congreso deberá ajustar el marco jurídico para fortalecer los mecanismos contra esas prácticas.

“Es muy importante, porque una de las banderas que enarbolamos es acabar con la corrupción y la impunidad”, afirmó.

Mier Velazco sostuvo que los ajustes deberán alcanzar al sistema encargado de prevenir, investigar y fiscalizar irregularidades, incluida la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Señaló que las modificaciones anunciadas por el Ejecutivo requieren adecuaciones legales para garantizar su aplicación y colocar los nuevos mecanismos dentro del marco vigente.

El Tip: Según Inegi, 84% de los mexicanos consideró habial los actos de corrupción; 6 de cada 10 fueron víctimas.

La mandataria informó el pasado 22 de septiembre que su administración trabaja con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la ASF en una serie de leyes destinadas a mejorar la gestión pública. Entre los cambios planteados en el proyecto figura establecer plazos para las investigaciones administrativas, con el objetivo de impedir que los expedientes permanezcan abiertos hasta que prescriban las conductas investigadas.

El planteamiento anticipa una revisión de las reglas con las que distintas instituciones reciben, investigan y procesan posibles irregularidades administrativas. Mier ubicó esa tarea dentro de la agenda que deberá atender el Congreso una vez que el Ejecutivo remita formalmente las iniciativas anunciadas por la mandataria.

Desde la Cámara alta, el respaldo del también coordinador de los senadores de Morena coloca ahora al Poder Legislativo dentro de la ruta que deberá seguir el paquete presidencial. El pronunciamiento ocurre, además, en vísperas del inicio de la revisión del Segundo Informe de Gobierno y de una nueva etapa de comparecencias de funcionarios federales.

Con ese proceso como siguiente frente legislativo, Ignacio Mier adelantó que el 5 de octubre comenzarán las comparecencias de integrantes del Gabinete federal ante el Senado. Los grupos parlamentarios ya fijaron sus posiciones sobre el informe en el Pleno y ahora podrán cuestionar directamente a funcionarios de la administración federal durante la glosa.

La revisión del informe abrirá así una agenda paralela a la discusión de las reformas anticorrupción. El Senado deberá atender las comparecencias y, una vez que reciba la iniciativa del Ejecutivo, definir los ajustes legales necesarios para procesar el paquete anunciado por la Presidenta.