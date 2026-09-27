SOMOS pide vigilancia ciudadana sobre ruta de Ruffo hacia Ensenada

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, salió del penal “ El Altiplano”, el 26 de septiembre de 2026.

Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente de SOMOS, llamó este domingo a instalar puntos ciudadanos de observación a lo largo de la ruta por la que Ernesto Ruffo Appel es trasladado desde el penal del Altiplano hasta Ensenada, Baja California, y pidió registrar con fotografías y videos el paso del convoy de la Guardia Nacional.

El exgobernador de Baja California salió el sábado del Centro Federal de Reinserción Social número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México, después del cambio de medida cautelar que le permitirá continuar su proceso penal desde su domicilio. El traslado quedó a cargo de la Guardia Nacional y se realiza por tierra.

Acosta Naranjo señaló que Ruffo recorre por carretera una distancia cercana a los 3 mil kilómetros y cuestionó que no se utilizara una aeronave para llevarlo a Ensenada. También sostuvo que, durante las primeras horas del trayecto, la familia no tuvo comunicación con él.

TE RECOMENDAMOS: Es el tercer refuerzo de septiembre Defensa despliega 100 elementos de Fuerzas Especiales en Mazatlán

“Por fin, después de muchas horas, Verónica pudo tener comunicación con su padre. Nos informa que viene bien de salud, que lo traen prácticamente sin parar, haciendo cambios en distintos lugares para que nuevos elementos de la Guardia hagan relevos con los anteriores”, afirmó. El dirigente agregó que el exmandatario viajaba en un vehículo blindado y aseguró que llevaba esposas en manos y pies.

El exgobernador fue ingresado a las instalaciones de la FGR en Tijuana el 16 de julio ı Foto: Cuartoscuro

Según el mensaje difundido por el integrante de SOMOS, el convoy había pasado por la última caseta antes de llegar a Guasave, Sinaloa. A partir de ese punto pidió presencia ciudadana en Juan José Ríos, Los Mochis, Navojoa, Ciudad Obregón, Hermosillo y posteriormente Mexicali, donde, de acuerdo con su versión, se efectuaría el último relevo de elementos federales antes del ingreso a Ensenada.

“No se trata de hacer mítines ni de hacer nada que obstruya ese traslado, sino que vigilemos y vayamos todo México sabiendo dónde va Ernesto y que va bien”, expresó Acosta Naranjo. Solicitó a simpatizantes y ciudadanos captar imágenes desde puntos seguros, principalmente casetas cercanas a las ciudades ubicadas sobre la ruta.

Además, el dirigente aseguró que la defensa legal no había recibido información oficial sobre los detalles del recorrido. “Esto es muy delicado y muy importante. Están haciendo todo esto sin notificarle nada a la defensa legal de Ernesto”, sostuvo.

Desde SOMOS, también planteó que sus integrantes acompañen el último tramo una vez que Ruffo llegue a Mexicali y continúe hacia su domicilio en Ensenada. “Por lo pronto, cuidemos en estas últimas horas su llegada con bien”, pidió.

Acosta Naranjo reiteró que la convocatoria permanecerá activa hasta concluir el recorrido. “Esta es una solicitud para todo el que quiera sumarse, pero es una decisión, compañeras y compañeros de Somos, que les pido por favor que nos ayuden a instrumentar”, señaló.

Posicionamiento del presidente de #SOMOS, @acostanaranjo, ante el traslado por tierra de #ErnestoRuffo de Almoloya a Ensenada. #6515 pic.twitter.com/mPBTK5WdDN — SOMOS (@SomosMxMexico) September 27, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT