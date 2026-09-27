Se forma la tormenta tropical ‘Rachel’ frente a Guerrero y Oaxaca; prevén lluvias intensas

Rachel, la nueva tormenta tropical que se formó este domingo al sur de Guerrero, abrió otro frente de amenaza en el Pacífico mexicano, mientras el huracán Polo conserva categoría 3 cerca de Baja California Sur y mantiene alertas en Sonora y Sinaloa. El ciclón recién desarrollado provocará lluvias intensas en territorio guerrerense y Oaxaca.

La nueva tormenta tropical se formó a partir de la depresión tropical Dieciocho-E y a las tres de la tarde, tiempo del centro de México, tenía su centro a 485 kilómetros al sur de Acapulco y 900 al sureste de Manzanillo, Colima. Sus vientos máximos sostenidos alcanzaron 65 kilómetros por hora, con rachas de 85, mientras avanzaba hacia el oeste-noroeste.

México enfrenta así dos sistemas activos en el mismo océano. La circulación de la nueva tormenta dejará precipitaciones de entre 75 y 150 milímetros en el sur y sureste de Guerrero, además del este, sur y sureste de Oaxaca. También se prevén corrientes sostenidas de 30 a 50 kilómetros por hora, ráfagas de 60 a 70 y oleaje de dos a tres metros en ambas costas.

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Polo, en tanto, permanece como huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Su centro se localizó a 370 kilómetros al sursuroeste de Cabo San Lázaro y a 445 al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con velocidades máximas sostenidas de 205 kilómetros por hora y rachas de 250.

El ciclón se desplaza hacia el norte a 19 kilómetros por hora y su circulación provoca lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros en las regiones norte y centro de Baja California Sur. Para esa entidad también se esperan corrientes de 20 a 40, ráfagas de 50 a 60 y oleaje de tres a cinco metros.

Ante la cercanía de Polo con la península, las autoridades establecieron una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Guaymas hasta Huatabampito, Sonora. En Baja California Sur permanece vigilancia desde Punta Abreojos hasta Santa Fe y desde Loreto hasta Santa Rosalía.

También se modificaron las alertas para otros puntos del litoral. La vigilancia por condiciones de huracán abarca desde Huatabampito hasta Bahía Kino, Sonora, mientras las medidas por tormenta tropical comprenden tramos entre esa localidad, Topolobampo, Sinaloa, y Guaymas.

⚠️@SEMAR_mx informa cierre de puertos debido a la tormenta tropical #Rachel:



🌊Océano Pacífico🌊



⛵ - Embarcaciones menores:

🔹 Guerrero: Acapulco, Zihuatanejo y Puerto Marqués.

🔹 Oaxaca: Puerto Ángel, Puerto Escondido y Bahías de Huatulco.



🔴Atiende las recomendaciones de… pic.twitter.com/XzqbTCGTpk — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 28, 2026

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LMCT