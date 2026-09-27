FGR aclara muerte de policía en Zacatecas: accidente no ocurrió en un retén

La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que la muerte de un policía federal ministerial en Zacatecas ocurriera durante labores en un retén, pese a que el Gobierno estatal informó el mismo día de los hechos que los agentes habían sido embestidos por un tractocamión “en un punto de revisión” de Sierra Vieja.

“Es necesario aclarar que, contrario a lo señalado por algunas versiones periodísticas, los hechos no ocurrieron en un punto de inspección”, afirmó la Fiscalía al exponer su versión de la persecución.

La dependencia federal sostuvo que tres integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) perseguían al vehículo pesado sobre la carretera federal 54 después de que el conductor ignoró una indicación de alto y escapó. Kilómetros adelante, según esa versión, el tráiler impactó la patrulla que circulaba detrás y provocó su volcadura. Un elemento murió y otros dos resultaron lesionados en el accidente.

Horas después del incidente del viernes 25 de septiembre, el Gobierno de Zacatecas había difundido una reconstrucción distinta. En un comunicado oficial señaló que integrantes de la FGR “fueron embestidos por un tractocamión en un punto de revisión” en Sierra Vieja y confirmó la detención del conductor señalado por su participación en el hecho.

Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública estatal, indicó de manera preliminar que había un agente muerto y “dos o tres heridos”. Autoridades locales desplegaron recursos aéreos para trasladar a los lesionados y activaron el plan antibloqueo para localizar la unidad de carga.

Medina aclaró que el conductor fue localizado posteriormente en la zona de Pozo de Gamboa, municipio de Pánuco. La FGR no confirmó esta captura en el comunicado difundido este domingo, ni dio a conocer la identidad de los elementos involucrados en el accidente o su estado de salud.

La precisión federal ocurre además después de que autoridades de Zacatecas solicitaron revisar los retenes que opera la institución en las carreteras del estado. Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, informó que la Mesa Estatal de Construcción de Paz pidió conocer la identidad de los elementos participantes

Reyes Mugüerza también pidió que los operativos de retén solo se apliquen cuando sea estrictamente necesario, y cuenten con presencia coordinada de la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Por la muerte del policía y las lesiones de sus compañeros, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para establecer la mecánica de los hechos y determinar responsabilidades. La dependencia aseguró que busca que “no haya impunidad y que la persona responsable de los hechos sea presentada ante las autoridades correspondientes”.

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LMCT