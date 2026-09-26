Marina asegura pipa con probable ‘huachicol’ en Matías Romero, Oaxaca; transportaba 33 mil litros

Semar detiene a conductor de pipa en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, por mostrar documentos con irregularidades al intentar acreditar procedencia legal de combustible que transportaba.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que decomisó una pipa con aproximadamente 33 mil litros de hidrocarburo de posible procedencia ilícita, en el municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, hechos por los que el conductor fue detenido y el combustible asegurado.

A través de un comunicado, la Semar informó que la operación se llevó a cabo en el poblado Donají, por personal naval comisionado en la Secretaría de Seguridad Pública del citado municipio.

Ahí, el personal naval implementó un filtro preventivo, en el cual registraron a un vehículo tipo pipa que cargaba combustible.

Al conductor de la unidad le solicitaron la documentación que garantizara la procedencia lícita del hidrocarburo, sin embargo, destacó la Semar, ésta contaba con inconsistencias.

Por lo anterior, expuso la Semar, el personal naval actuó conforme al protocolo y detuvo al conductor de la pipa, por “su probable responsabilidad en el delito de transporte ilegal de hidrocarburos”.

Mientras que el vehículo fue trasladado a un depósito vehicular en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

Elemento de la Secretaría de Marina, en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

“La persona detenida y el vehículo asegurado quedaron a disposición de la autoridad ministerial competente, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y la determinación de su situación jurídica”, explicó la Semar en un comunicado.

La Semar destacó que, con estas acciones, contribuye a la seguridad, la prevención de actividades ilícitas y “el mantenimiento del Estado de Derecho” en Oaxaca.

Gobierno federal combate al huachicol y al huachicol fiscal

Las instituciones de seguridad del Gobierno federal han realizado diversas operaciones contra el tráfico ilegal de hidrocarburos, conocido como “huachicol”, así como operaciones financieras para encubrirlo, conocido como “huachicol fiscal”.

Durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al corte de septiembre de 2025, se reportó el aseguramiento de más de 98 millones de litros de hidrocarburo en 26 entidades .

Aunque no existe, hasta el momento, una cifra oficial actualizada correspondiente al segundo año de Gobierno, desde el fin del primero hasta la fecha se han sumado decomisos clave de hidrocarburo presuntamente ilegal.

Entre los más relevantes este año, se encuentran el aseguramiento de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en San José Iturbide, Guanajuato, el 17 de septiembre, cuya procedencia está bajo investigación , bajo la posibilidad de que sea ilegal.

Ese mismo día, en Centro, Tabasco, fueron decomisaron 150 mil litros de hidrocarburo, y tres tomas clandestinas en Querétaro.

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