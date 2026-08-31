Decomisan 800 mil litros de hidrocarburo en Puebla; es el mayor aseguramiento de 2026

El aseguramiento de aproximadamente 800 mil litros de hidrocarburo en la localidad de Huejotzingo se convirtió en el mayor decomiso individual documentado en Puebla durante este año y se ubica como el cuarto de mayor volumen localizado en un solo inmueble a nivel nacional, de acuerdo con una revisión elaborada por La Razón de los operativos difundidos por autoridades federales durante el año.

La Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron una orden de cateo en un predio del municipio poblano, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Petróleos Mexicanos (Pemex). El producto asegurado tiene un valor estimado de 16 millones 851 mil pesos.

Sólo tres intervenciones reportadas oficialmente durante 2026 superan hasta ahora la cantidad localizada en Huejotzingo. Todas ocurrieron en Reynosa, Tamaulipas, donde las autoridades informaron decomisos individuales por aproximadamente 3 millones 769 mil, 2 millones 189 mil y 1 millón 200 mil litros de combustible.

Dentro de Puebla, el volumen de este 31 de agosto supera ampliamente los aseguramientos individuales identificados durante los primeros ocho meses del año. Entre los mayores antecedentes se encuentran 116 mil 470 litros de gas LP localizados en Tepeaca a finales de junio y más de 100 mil litros recuperados en distintas operaciones realizadas ese mismo mes.

El inmueble donde fue el cateo ı Foto: FGR

Autoridades federales señalaron que el cateo en Huejotzingo forma parte de una investigación por posibles hechos constitutivos de delincuencia organizada, en la modalidad de delitos en materia de hidrocarburos y posesión ilegal de combustibles. El inmueble era utilizado por una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos alternos.

Durante la diligencia quedaron bajo resguardo tres tractocamiones abastecidos con líquido. Uno de ellos tenía un tanque con capacidad aproximada de 20 mil litros, otro estaba acoplado a un depósito de 39 mil 500 y el tercero contaba con almacenamiento cercano a 20 mil.

Peritos de la FGR también obtuvieron muestras de sustancias oscuras y ámbar para determinar su composición, naturaleza y procedencia. Computadoras portátiles, equipos CPU y diversa documentación quedaron incorporados a la investigación.

Elementos ministeriales sellaron el predio y lo dejaron bajo custodia de las autoridades. La Marina y la FGR sostuvieron que el operativo afectó actividades relacionadas con el robo, almacenamiento y distribución ilícita de hidrocarburos en una de las zonas de mayor concentración de estos delitos.

Elementos de la @SEMAR_mx y #FGR, en coordinación con la @SSPCMexico y @Pemex, ejecutaron una orden de cateo en un inmueble en #Huejotzingo, #Puebla, donde aseguraron aproximadamente 800 mil litros de hidrocarburo y tractocamiones. Con este aseguramiento se logró afectar la… pic.twitter.com/6QN6v3LuEa — FGR México (@FGRMexico) September 1, 2026

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LMCT