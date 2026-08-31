Evelyn Salgado da arranque al ciclo escolar 2026-2027 en Guerrero

Más de 900 mil estudiantes de educación básica, media superior y superior regresan a las aulas en Guerrero, marcando el inicio del Ciclo Escolar 2026-2027. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la ceremonia desde la Escuela Primaria “Primer Congreso de Anáhuac” en Chilpancingo, enfatizando la importancia de la educación para el futuro de la entidad.

Este nuevo ciclo escolar prioriza la permanencia de niñas, niños y jóvenes en las escuelas, fortaleciendo las condiciones para su bienestar, convivencia y aprendizaje. La mandataria estatal subrayó que la educación es la herramienta más poderosa para transformar Guerrero.

Una de las novedades es la implementación del Protocolo de Uso Responsable de Dispositivos Móviles en Educación Básica y Media Superior. Con esta acción, Guerrero se posiciona como la segunda entidad del país en contar con un instrumento diseñado para prevenir riesgos asociados al uso inadecuado de la tecnología, como el ciberacoso y la violencia digital.

Asimismo, se pone en marcha la Estrategia Nacional “El ABC de las emociones” en 2 mil 900 escuelas guerrerenses. Esta iniciativa busca fortalecer el bienestar emocional de la comunidad estudiantil a través de materiales de trabajo dirigidos a alumnos, docentes y familias, abordando los desafíos de la convivencia digital y la salud mental.

El secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña, detalló que ambas acciones no solo facilitan el regreso físico a las aulas, sino que también equipan a la comunidad educativa con herramientas esenciales para enfrentar los retos actuales.

En total, el sistema educativo de Guerrero recibe a más de 700 mil estudiantes de educación básica, 144 mil de nivel preparatoria y más de 90 mil universitarios, distribuidos en 11 mil 170 escuelas a lo largo de las ocho regiones del estado.

Durante la ceremonia, la gobernadora Salgado Pineda realizó la entrega simbólica de paquetes de Libros de Texto Gratuitos, reafirmando el compromiso de su gobierno con la mejora continua de los planteles y la atención a las necesidades de las comunidades educativas.

¡Regresamos a clases en Guerrero! 🎒

Con mucha alegría acompañamos a las niñas y niños de la Primaria Primer Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, en este inicio del Ciclo Escolar 2026–2027. 🏫📚



Más de 700 mil estudiantes de educación básica vuelven a las aulas en las ocho… pic.twitter.com/ucM3bG5Ick — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) August 31, 2026

La mandataria destacó la importancia de sus recorridos por las escuelas para conocer de primera mano sus necesidades y construir un diagnóstico preciso de la realidad educativa en las diversas localidades de Guerrero.

Como parte de las acciones de mejora, se informó sobre los trabajos de rehabilitación del edificio B de la Escuela Primaria “Primer Congreso de Anáhuac”, que contempla 13 aulas y servicios sanitarios, beneficiando directamente a más de 700 estudiantes.

La gobernadora concluyó su mensaje deseando un ciclo escolar lleno de aprendizaje y experiencias positivas, asegurando a los estudiantes que cuentan con el apoyo del Gobierno del Estado.

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JVR