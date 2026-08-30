‘A Guerrero hay que conocerlo, caminarlo, sentirlo, pero sobre todo amarlo’: Beatriz Mojica

Beatriz Mojica Morga encabezó la Asamblea de Defensa de la Transformación en el Teatro Hundido de Chilpancingo.

En la Asamblea de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, la consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, refrendó su compromiso con la unidad del movimiento y con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ante la militancia reunida en la capital.

La mañana de este domingo, en el Teatro Hundido de la Alameda Central de Chilpancingo, Mojica Morga agradeció al presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, por hacer de este ejercicio “un ejercicio de unidad y de inclusión” y afirmó que “estas asambleas son para escucharnos porque la transformación tiene que llegar a cada rincón. A Guerrero hay que conocerlo, caminarlo, sentirlo, pero sobre todo amarlo”.

La consejera nacional Beatriz Mojica destacó la importancia de recorrer el estado y mantener la unidad en el movimiento. ı Foto: Beatriz Mojica

Subrayó que la transformación debe sentirse casa por casa y que Guerrero no se puede construir desde el escritorio, al reconocer los resultados de la Presidenta a dos años de labores: “Se sentó el piso con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy nuestra presidenta Claudia Sheinbaum nos está dando resultados”.

Asimismo, respaldó la firmeza de Sheinbaum ante Estados Unidos: “La soberanía es la decisión del pueblo, que ningún gobierno extranjero venga a querer mandar al pueblo de México. Colaboración sí, subordinación nunca. Aquí manda el pueblo de México. Presidenta, no estás sola”.

Militantes de Morena se reunieron en la capital guerrerense para respaldar el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Beatriz Mojica

Finalmente, llamó a cerrar filas con la unidad y a entender los cargos como servicio: “Quien reciba la confianza del pueblo debe tener un corazón generoso. Como decía Andrés Manuel, el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de la gente. No se reciben herencias personales, se recibe un compromiso colectivo”.

Estuvieron presentes el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona; la enlace del Distrito 07 federal, Guadalupe Almazán Morales; el enlace de Jóvenes de Morena Guerrero, Abel Basilio Victorino, y el aspirante a la coordinación de los trabajos de la Cuarta Transformación en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, entre otros liderazgos.

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