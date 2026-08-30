Torres Piña conoce Michoacán: el liderazgo que también llegó a los bordes del mapa

Una campaña puede recorrerse con calculadora. Si el objetivo fuera exclusivamente maximizar contactos, lo lógico sería concentrar tiempo y recursos en Morelia, Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro y unas cuantas ciudades medias. Una jornada en cualquiera de ellas permite hablar con muchas más personas que dedicar varias horas a Tlazazalca, Huiramba, Angamacutiro, Churintzio o Panindícuaro. Carlos Torres Piña eligió otra distribución de su tiempo. Su recorrido terminó atravesando las ocho regiones y superando el medio centenar de municipios, incorporando justamente lugares pequeños que normalmente quedan fuera del radar cuando empieza el cálculo electoral.

La decisión dice bastante sobre el significado de aquel 69 por ciento que reconoce que Torres Piña conoce Michoacán. Porque conocer el estado no es solamente haber estado en sus principales ciudades. Es entender que la problemática de Pátzcuaro y sus comunidades lacustres no es la misma que la de Tierra Caliente; que Capula habla desde la artesanía y la comercialización; que en Paracho la identidad productiva pasa por la madera y la guitarra; que las comunidades originarias tienen formas propias de organización; y que municipios pequeños como Huiramba o Churintzio también esperan ser escuchados aunque no produzcan una concentración multitudinaria.

Además, la ruta no consistió únicamente en sumar puntos sobre un mapa. En distintos municipios hubo encuentros con pueblos originarios, productores, mujeres, jóvenes, trabajadores, transportistas, artesanos y colectivos LGBTTTIQ+. La geografía terminó cruzándose con una diversidad social mucho más compleja: no basta con llegar a una región si únicamente se escucha al mismo tipo de interlocutor. Por eso recorrer el territorio también significó cambiar de conversación conforme cambiaba el lugar.

Ese método tiene un costo evidente. Un municipio pequeño consume prácticamente el mismo tiempo de traslado, organización y agenda que una ciudad donde se puede reunir diez veces más gente. Desde una lógica estrictamente electoral puede parecer ineficiente. Desde una lógica de gobierno ocurre exactamente lo contrario: quien pretenda conducir Michoacán tendrá que tomar decisiones también para lugares que nunca aparecerán primero en las encuestas ni en la agenda mediática.

Por eso los bordes del mapa terminan diciendo algo importante sobre Torres Piña. Después de meses de recorrido, su presencia territorial no se explica solamente por cuántos municipios acumuló, sino por cuáles decidió no saltarse. Conocer Michoacán también es entender que un estado no se gobierna solamente desde sus centros políticos: se gobierna llegando hasta donde casi nadie calcula que vale la pena llegar.

am