Hallan cuerpo en Escuinapa, Sinaloa; podría ser de Miguel Antonio Zazueta Pérez, subdirector de Tránsito Municipal

Autoridades de Sinaloa hallaron un cuerpo en el municipio de Escuinapa, el cual presumiblemente pertenece al subdirector de Tránsito Municipal, Miguel Antonio Zazueta Pérez, hechos que ya se investigan.

A través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) informó que este domingo localizó un cuerpo sin vida en el sector Infonavit Las Fuentes, en el citado municipio.

Detalló que, de manera preliminar, el cuerpo podría pertenecer a Zazueta Pérez, si bien la identidad del cuerpo no ha sido confirmada, pues para ello ya hay investigaciones en curso.

La #SSPSinaloa informa que, este 30 de agosto de 2026, se localizó el cuerpo sin vida de una persona en el sector Infonavit Las Fuentes, en Escuinapa. Ante estos hechos, se reforzó la seguridad en el municipio mediante la presencia y coordinación de las autoridades que integran… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) August 30, 2026

“La autoridad competente realizará las diligencias correspondientes para confirmar oficialmente su identidad”, detalló la dependencia.

La SSP informó que, al tomar nota del hallazgo, se reforzó la seguridad en el municipio “mediante la presencia y coordinación de las autoridades que integran el Grupo Interinstitucional, conformado por los tres órdenes de gobierno”.

“Las corporaciones mantienen recorridos preventivos y presencia operativa en distintos sectores del municipio”, detalló la SSP.

🚨Asesinan a subdirector de Tránsito Municipal en Sinaloa.



Miguel Antonio Zazueta Páez, subdirector de Tránsito Municipal, fue localizado sin vida la mañana de este domingo 30 de agosto dentro de su domicilio, en el sector Infonavit Las Fuentes.



Las autoridades ya investigan… pic.twitter.com/OxYBQ8huXC — Azucena Uresti (@azucenau) August 30, 2026

Cuerpo es hallado un día después de “mega operativo” que dejó ocho detenidos en Sinaloa

El hallazgo del cuerpo que presumiblemente pertenece al subdirector de Tránsito Municipal ocurrió un día después de que autoridades federales informaran sobre un mega operativo en distintos puntos de Sinaloa, incluido Escuinapa, que derivó en la detención de ocho personas.

De acuerdo con información dada a conocer el sábado por el Gabinete federal de seguridad, las diferentes instituciones que lo conforman llevaron a cabo cuatro operativos en distintos puntos del estado, mediantes los cuales, además, se decomisaron armas, droga y se desmanteló un “narco campamento”.

Resultado del reforzamiento a la seguridad en Sinaloa, en diferentes acciones, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @FGRMexico, @SSPCMexico y autoridades estatales, detuvieron a ocho personas y localizaron un campamento utilizado por la… pic.twitter.com/TwmmCpLO1p — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 29, 2026

La mayor cantidad de detenciones ocurrió en Escuinapa, en donde se llevó a cabo un operativo mediante el cual fueron detenidas siete personas, así como armas y cargadores, de los cuales no se especificó identidad.

Una persona más fue detenida en Agua Verde, donde, además, se aseguraron 29 armas largas, 68 cargadores, 50 cartuchos, una granada y demás equipo táctico.

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