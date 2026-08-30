Hallan cuerpo en Escuinapa, Sinaloa; podría ser de Miguel Antonio Zazueta Pérez, subdirector de Tránsito Municipal

Autoridades de Sinaloa hallaron un cuerpo en el municipio de Escuinapa, el cual presumiblemente pertenece al subdirector de Tránsito Municipal, Miguel Antonio Zazueta Pérez, hechos que ya se investigan.
A través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) informó que este domingo localizó un cuerpo sin vida en el sector Infonavit Las Fuentes, en el citado municipio.
Detalló que, de manera preliminar, el cuerpo podría pertenecer a Zazueta Pérez, si bien la identidad del cuerpo no ha sido confirmada, pues para ello ya hay investigaciones en curso.
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“La autoridad competente realizará las diligencias correspondientes para confirmar oficialmente su identidad”, detalló la dependencia.
La SSP informó que, al tomar nota del hallazgo, se reforzó la seguridad en el municipio “mediante la presencia y coordinación de las autoridades que integran el Grupo Interinstitucional, conformado por los tres órdenes de gobierno”.
“Las corporaciones mantienen recorridos preventivos y presencia operativa en distintos sectores del municipio”, detalló la SSP.
Cuerpo es hallado un día después de “mega operativo” que dejó ocho detenidos en Sinaloa
El hallazgo del cuerpo que presumiblemente pertenece al subdirector de Tránsito Municipal ocurrió un día después de que autoridades federales informaran sobre un mega operativo en distintos puntos de Sinaloa, incluido Escuinapa, que derivó en la detención de ocho personas.
De acuerdo con información dada a conocer el sábado por el Gabinete federal de seguridad, las diferentes instituciones que lo conforman llevaron a cabo cuatro operativos en distintos puntos del estado, mediantes los cuales, además, se decomisaron armas, droga y se desmanteló un “narco campamento”.
La mayor cantidad de detenciones ocurrió en Escuinapa, en donde se llevó a cabo un operativo mediante el cual fueron detenidas siete personas, así como armas y cargadores, de los cuales no se especificó identidad.
Una persona más fue detenida en Agua Verde, donde, además, se aseguraron 29 armas largas, 68 cargadores, 50 cartuchos, una granada y demás equipo táctico.
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