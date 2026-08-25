Graciela Domínguez asume gubernatura interina de Sinaloa con compromiso con la paz y la estabilidad

Graciela Domínguez, cuya designación como gobernadora interina de Sinaloa fue aprobada este martes por el Congreso estatal, asumió el cargo con un compromiso por recuperar la paz y la estabilidad en el estado.

En su primer discurso como titular del Ejecutivo, después de rendir protesta ante el Congreso, Domínguez Nava remarcó que seguirá trabajando en favor de la paz y la justicia para el estado, y enfatizó que, también, buscará volver a traer estabilidad al mismo .

Graciela Domínguez asumió como gobernadora interina de Sinaloa. ı Foto: X @GracielaDguezN

Para este propósito, destacó su compromiso con garantizar interlocución con todas las fuerzas políticas y “mantener al gobierno fuera de la disputa sucesoria”, con el fin último de “gobernar, pacificar y estabilizar” a Sinaloa.

En este sentido, remarcó que la paz no significa solamente la ausencia de violencia, sino también el garantizar derechos y oportunidades a la población.

Graciela Domínguez asumió como gobernadora interina de Sinaloa. ı Foto: X @GracielaDguezN

“La paz que queremos para Sinaloa debe caminar de la mano de la justicia, porque la paz no es solamente la ausencia de violencia, la paz también significa vivir con derechos, con oportunidades, con instituciones cercanas y con la certeza de que todas y todos somos iguales ante la ley”, enfatizó la gobernadora interina de Sinaloa.

Graciela Domínguez se compromete a gobernar para todos y a recuperar la confianza ciudadana

En el mismo discurso, la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez, se comprometió a gobernar para todos, a dialogar con los distintos sectores de la población y a mantener una coordinación efectiva con el Gobierno federal.

Graciela Domínguez asumió como gobernadora interina de Sinaloa. ı Foto: X @GracielaDguezN

Domínguez Nava reconoció que, dadas las recientes circunstancias en Sinaloa, existe “preocupación, cansancio o desconfianza”, ante lo cual se comprometió a restaurar la certidumbre entre la ciudadanía “con honestidad, trabajo, cercanía, resultados y transparencia” .

En este sentido, destacó que gobernará “para todas y todos, sin exclusiones, y sin convertir al gobierno en patrimonio de ninguna persona ni de ningún grupo”.

Con el humanismo como nuestro asidero, asumo la responsabilidad de gobernar Sinaloa con serenidad, firmeza y profundo sentido del deber político, consiente de los sentimientos del pueblo, de sus preocupaciones, con el irrenunciable y único compromiso de cumplirle a la Nación y al… pic.twitter.com/vPPdeCrqa8 — Graciela Domínguez Nava (@GracielaDguezN) August 25, 2026

“Queremos dialogar con los trabajadores y empresarios, con agricultores, ganaderos y pescadores, con universidades, jóvenes, con mujeres, comunidades y pueblos indígenas, con organizaciones sociales y con las familias de cada región del Estado”, se comprometió la gobernadora interina.

Asimismo, destacó que se trabajará en “estrecha colaboración” con la presidenta Claudia Sheinbaum y, en el mismo sentido, enfatizó que seguirán los programas y las políticas de la Cuarta Transformación: “No llegamos a borrar lo que funciona” , dijo.

Finalmente, Guadalupe Domínguez hizo un llamado a la unidad, en favor de “la paz de Sinaloa, la justicia y el bienestar de su gente”.

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