CSP espera perfil honesto y con capacidad para gobernar Sinaloa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sugirió este lunes que la designación de la o el próximo titular interino del gobierno de Sinaloa, tras la segunda solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, responda al perfil de una persona “con la capacidad, la honestidad, el profesionalismo y la entrega al pueblo”.

Durante el abordaje de la controversia que se generó este fin de semana por el regreso de Rocha Moya a la gubernatura —lo cual derivó en el distanciamiento casi unánime de toda la estructura de la Cuarta Transformación (4T)—, la mandataria federal remarcó que ningún interés puede colocarse por encima de la nación.

El Dato: EN PALACIO, Sheinbaum rechazó los rumores sobre que el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue quien ordenó a Rocha regresar al cargo, lo cual llamó “política-ficción”.

“Para todas y todos los mexicanos que aspiran a un puesto de elección popular, pero particularmente a aquellos que venimos del movimiento de transformación, debe haber, ante todo, honestidad, honradez y, lo más importante, entrega al pueblo y a la patria. No hay nada por encima de ella, nada. Entonces, ahora que el Congreso estatal va a definir al próximo gobernador o al gobernador interino, gobernadora interina, pues tiene que tomar esto en cuenta. Esa es mi opinión”, dijo.

La jefa del Ejecutivo insistió en que todas las entidades federativas cuentan con autonomía para responder a este tipo de circunstancias, a menos que se declarara la desaparición de poderes, lo cual descartó.

A pesar de esto, Sheinbaum Pardo señaló que el estado no está solo, porque la Federación mantiene presencia a través de los 15 mil efectivos que el Ejército mexicano y la Guardia Nacional (GN) han desplegado en ese territorio, además de los mil 500 marinos que se han incorporado de manera reciente.

También refirió que el desacuerdo con la decisión de Rocha Moya de retomar el cargo —expresados en Morena, su Gobierno y otras figuras de la 4T— fue un posicionamiento político, mas no judicial.

Claudia Sheinbaum descartó que su Gobierno cuente con indicios que confirmen el vínculo entre el gobernador con licencia y el crimen organizado, como el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó; no obstante, subrayó su desacuerdo con la decisión de intentar volver a su cargo, por considerarla “imprudente” ante el asedio que vive México desde Washington.

“Eso lo determina la Fiscalía General de la República o la fiscalía estatal, o las fiscalías. No es competencia ni del Gobierno federal —a menos que hubiera una prueba en el Gabinete de Seguridad— ni de un partido político, ni de nadie más. Fue un posicionamiento político, no tiene nada que ver con un posicionamiento judicial”, declaró.

34 horas duró Rocha en el cargo antes de solicitar la 2.a licencia

“¿QUÉ NECESIDAD?”. Ante la pregunta sobre si la situación alrededor de Rubén Rocha significaba una ruptura política, la Presidenta hizo una pausa por más de cinco segundos. Luego respondió: “No estoy de acuerdo con lo que hizo, de regresar al gobierno, lo manifesté. Me pareció —por decir menos— imprudente, porque no es un asunto personal. Eso es un asunto del gobierno de Sinaloa, de las y los sinaloenses. O sea, ¿qué necesidad? ¿Qué genera…? Nada personal puede estar por encima de los intereses del pueblo de Sinaloa y del pueblo de México. Entonces, me pareció imprudente su decisión”.

Además, hizo énfasis en que el retorno de Rocha al cargo resultó poco pertinente, además porque la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene en curso las indagatorias en su contra y de otros nueve señalados por Estados Unidos, contra quienes solicitó detención urgente con fines de extradición, al acusarlos de sostener vínculos que han permitido la operación del Cártel de Sinaloa.

En este sentido, encomendó a la FGR brindar los informes sobre el curso que lleva la indagatoria relacionada con el gobernador con licencia y si hay alguna orden de congelamiento de cuentas.

La mandataria federal comentó que, por otro lado, Washington es quien determina si cuenta con un plazo perentorio para mantener su solicitud de detención.

No obstante, aclaró que si no se presentan las pruebas de las acusaciones que realizaron, entonces no procederá conforme a la ley.

SENSIBILIDAD. La Presidenta Sheinbaum pidió no sólo a personajes señalados, sino a todas las personas que ostenten un cargo público que sean prudentes aún más porque México enfrenta el asedio de EU, con los insistentes pronunciamientos del gobierno de Donald Trump sobre intervenir en territorio mexicano con motivos de “seguridad”.

“En particular hoy, con un asedio externo importante de intentos de injerencia, pues lo que hay que hacer es mantener los principios; no olvidar por qué estamos aquí, de dónde venimos; pero tampoco olvidar lo más importante: hacia dónde vamos”, explicó.

De esta manera, Sheinbaum Pardo señaló que en todos los niveles de gobierno debe haber consciencia de que “vamos siempre hacia la defensa de la dignidad del pueblo de México, por encima de todo, y de la nación. Y ésa es la responsabilidad que hay que asumir todos los que nos dedicamos a la política”.