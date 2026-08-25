Se retrasa relevo de Rocha; Sheinbaum espera honestidad y capacidad en perfil

El Congreso de Sinaloa cerró el día sin gobernador interino designado, aunque ya convocó a las 08:00 horas de hoy para reanudar la sesión que debía resolver la sucesión de Rubén Rocha Moya. La falta de acuerdo dentro de la mayoría de Morena frenó el relevo mientras la exigencia de que la conducción del estado quede en manos de un perfil sin vínculos con el gobernador con licencia.

La sesión extraordinaria estaba prevista para las ocho de la mañana, pero el Poder Legislativo anunció la suspensión una hora antes y la mantuvo “hasta nuevo aviso”. Tampoco se reunió la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, encargada de procesar la designación, porque, hasta ese momento, no había recibido una propuesta sobre la cual elaborar el dictamen que debe someter al pleno.

El Dato: La Presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Reyes Zazueta, dijo que la entidad requiere un mandatario sustituto con voluntad para escuchar a la ciudadanía.

Mientras el acuerdo permanecía detenido en el Congreso local, la disputa por el perfil llegó a las escalinatas del Palacio de Gobierno en Culiacán, donde cerca de un centenar de personas participaron en una concentración encabezada por la consigna “fuera Rocha”. Entre los asistentes hubo dirigentes empresariales, activistas y representantes de partidos opositores.

El mensaje de la movilización fue más allá de la licencia del mandatario. Los participantes reclamaron que el relevo no quede en manos de una figura que reproduzca su estructura política y cuestionaron que la definición de quién ocupará ese cargo permanezca concentrada en negociaciones partidistas mientras el estado enfrenta problemas de seguridad y gobernabilidad.

12 diputados de oposición tiene el Legislativo estatal

Miguel Taniyama, chef y activista, habló de “112 días de ineficiencia” y cuestionó la ausencia de programas, acuerdos con los sectores y respuestas frente a la crisis. Advirtió que las movilizaciones continuarán si los diputados optan por una persona de la misma línea política.

Ricardo Beltrán, integrante de la Alianza Nacional de Abogados, pidió que quien asuma concluya el periodo y descartó como solución a cualquier personaje cercano al gobernador con licencia: “No queremos que llegue ningún personaje femenino o masculino ligado a Rubén Rocha Moya, porque sería más de lo mismo”.

Su planteamiento incluyó la petición de un plan específico para seguridad, comercio y agricultura, además de una coordinación efectiva entre Guardia Nacional, Marina, Ejército y autoridades estatales.

El Consejo Sinaloense de Empresarios, presidido por Luis Osuna Vidaurri, pidió al Congreso poner el interés del estado encima de consideraciones partidistas, personales o de grupo. El organismo reclamó experiencia, integridad e independencia para recuperar seguridad, gobernabilidad, confianza y condiciones que permitan reactivar la economía y el empleo.

Martha Reyes, presidenta de Coparmex Sinaloa, criticó que la decisión sobre quién gobernará el estado quede sólo en manos de los partidos y reclamó que los ciudadanos tengan voz en el proceso. También sostuvo que corresponde a los diputados presentar alternativas capaces de responder a las condiciones del estado.

Su reclamo también se centró en la incertidumbre que ha marcado la conducción del Ejecutivo en los últimos meses: “Necesitamos estabilidad, no intereses personales de voy y vengo”, expresó.

Reyes sostuvo que una nueva licencia no resuelve el problema de fondo mientras siga abierta la posibilidad de otro cambio abrupto en la gubernatura. Sin respaldar a un aspirante en particular, pidió al pleno elegir a una persona por su capacidad para dar resultados y no por su cercanía con un grupo político.

Manifestantes frente al Palacio de Gobierno en Culiacán, ayer. ı Foto: Captura de video

A esa preocupación se sumó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) desde una perspectiva nacional. Su presidente, José Medina Mora, advirtió que la falta de claridad institucional puede afectar las condiciones necesarias para sostener la inversión. Señaló también que el sector privado requiere seguridad jurídica, reglas claras y respeto a la ley, y remarcó que ninguna posición personal puede quedar por encima de ese marco. Para Sinaloa, agregó, la prioridad es recuperar condiciones que permitan a las familias transitar con tranquilidad y a los negocios mantener sus proyectos.

Sergio El Pío Esquer, coordinador de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, rechazó una designación asociada con el continuismo y sostuvo que el próximo gobierno deberá responder no sólo a la crisis de seguridad, sino también al deterioro económico que ha acompañado al estado. Entre las tareas que enumeró colocó la recuperación del empleo, la reapertura de negocios y la atención al campo.

BÚSQUEDA. La disputa exterior por el perfil encontró, dentro del Congreso estatal, una mayoría oficialista que todavía no discutía formalmente un nombre. Karla Ulloa, diputada local de Morena, reconoció que los legisladores aguardaban una definición de la dirigencia nacional.

“Estamos aquí esperando indicaciones del CEN de Morena para saber quién es la propuesta y votarla”, dijo a medios.

Otros integrantes de la bancada señalaron que el grupo parlamentario, compuesto por 24 de los 40 diputados, ni siquiera se había reunido para procesar la sucesión. De acuerdo con esas versiones, dentro del partido existe la intención de buscar una persona que no haya formado parte del gabinete de Rocha.

Morena dispone de la mayoría necesaria para conducir la elección, pero el procedimiento exige primero una propuesta. La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación debe analizarla, elaborar el dictamen y enviarlo al pleno para su votación. Hasta que concluya ese procedimiento, la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, permanece al frente del despacho.

CSP espera perfil honesto y con capacidad para gobernar Sinaloa

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sugirió este lunes que la designación de la o el próximo titular interino del gobierno de Sinaloa, tras la segunda solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, responda al perfil de una persona “con la capacidad, la honestidad, el profesionalismo y la entrega al pueblo”.

Durante el abordaje de la controversia que se generó este fin de semana por el regreso de Rocha Moya a la gubernatura —lo cual derivó en el distanciamiento casi unánime de toda la estructura de la Cuarta Transformación (4T)—, la mandataria federal remarcó que ningún interés puede colocarse por encima de la nación.

El Dato: EN PALACIO, Sheinbaum rechazó los rumores sobre que el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue quien ordenó a Rocha regresar al cargo, lo cual llamó “política-ficción”.

“Para todas y todos los mexicanos que aspiran a un puesto de elección popular, pero particularmente a aquellos que venimos del movimiento de transformación, debe haber, ante todo, honestidad, honradez y, lo más importante, entrega al pueblo y a la patria. No hay nada por encima de ella, nada. Entonces, ahora que el Congreso estatal va a definir al próximo gobernador o al gobernador interino, gobernadora interina, pues tiene que tomar esto en cuenta. Esa es mi opinión”, dijo.

La jefa del Ejecutivo insistió en que todas las entidades federativas cuentan con autonomía para responder a este tipo de circunstancias, a menos que se declarara la desaparición de poderes, lo cual descartó.

A pesar de esto, Sheinbaum Pardo señaló que el estado no está solo, porque la Federación mantiene presencia a través de los 15 mil efectivos que el Ejército mexicano y la Guardia Nacional (GN) han desplegado en ese territorio, además de los mil 500 marinos que se han incorporado de manera reciente.

La jefa del Ejecutivo federal, ayer, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional. ı Foto: Cuartoscuro

También refirió que el desacuerdo con la decisión de Rocha Moya de retomar el cargo —expresados en Morena, su Gobierno y otras figuras de la 4T— fue un posicionamiento político, mas no judicial.

Claudia Sheinbaum descartó que su Gobierno cuente con indicios que confirmen el vínculo entre el gobernador con licencia y el crimen organizado, como el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó; no obstante, subrayó su desacuerdo con la decisión de intentar volver a su cargo, por considerarla “imprudente” ante el asedio que vive México desde Washington.

“Eso lo determina la Fiscalía General de la República o la fiscalía estatal, o las fiscalías. No es competencia ni del Gobierno federal —a menos que hubiera una prueba en el Gabinete de Seguridad— ni de un partido político, ni de nadie más. Fue un posicionamiento político, no tiene nada que ver con un posicionamiento judicial”, declaró.

34 horas duró Rocha en el cargo antes de solicitar la 2.a licencia

“¿QUÉ NECESIDAD?”. Ante la pregunta sobre si la situación alrededor de Rubén Rocha significaba una ruptura política, la Presidenta hizo una pausa por más de cinco segundos. Luego respondió: “No estoy de acuerdo con lo que hizo, de regresar al gobierno, lo manifesté. Me pareció —por decir menos— imprudente, porque no es un asunto personal. Eso es un asunto del gobierno de Sinaloa, de las y los sinaloenses. O sea, ¿qué necesidad? ¿Qué genera…? Nada personal puede estar por encima de los intereses del pueblo de Sinaloa y del pueblo de México. Entonces, me pareció imprudente su decisión”.

Además, hizo énfasis en que el retorno de Rocha al cargo resultó poco pertinente, además porque la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene en curso las indagatorias en su contra y de otros nueve señalados por Estados Unidos, contra quienes solicitó detención urgente con fines de extradición, al acusarlos de sostener vínculos que han permitido la operación del Cártel de Sinaloa.

En este sentido, encomendó a la FGR brindar los informes sobre el curso que lleva la indagatoria relacionada con el gobernador con licencia y si hay alguna orden de congelamiento de cuentas.

La mandataria federal comentó que, por otro lado, Washington es quien determina si cuenta con un plazo perentorio para mantener su solicitud de detención.

No obstante, aclaró que si no se presentan las pruebas de las acusaciones que realizaron, entonces no procederá conforme a la ley.

SENSIBILIDAD. La Presidenta Sheinbaum pidió no sólo a personajes señalados, sino a todas las personas que ostenten un cargo público que sean prudentes aún más porque México enfrenta el asedio de EU, con los insistentes pronunciamientos del gobierno de Donald Trump sobre intervenir en territorio mexicano con motivos de “seguridad”.

“En particular hoy, con un asedio externo importante de intentos de injerencia, pues lo que hay que hacer es mantener los principios; no olvidar por qué estamos aquí, de dónde venimos; pero tampoco olvidar lo más importante: hacia dónde vamos”, explicó.

De esta manera, Sheinbaum Pardo señaló que en todos los niveles de gobierno debe haber consciencia de que “vamos siempre hacia la defensa de la dignidad del pueblo de México, por encima de todo, y de la nación. Y ésa es la responsabilidad que hay que asumir todos los que nos dedicamos a la política”.

Pide oficialismo no magnificar el caso Rocha; presionan a Inzunza

| Por Tania Gómez |

El senador de Morena Óscar Cantón Zetina pidió que no se atribuya a Morena como partido una responsabilidad que corresponde a decisiones estrictamente personales de sus integrantes, en relación al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador sinaloense, Enrique Inzunza, ambos señalados en EU por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Muchos no estamos de acuerdo en cómo se tomó esa decisión, yo tampoco lo estuve, pero no hay que magnificar. Morena es un movimiento nacional que está en cada pueblo de México, en cada ejido, en cada ranchería, en cada colonia. Lo que ocurre en un estado no puede afectar a todo el país, y un partido no depende de la conducta de una persona”, expresó.

“La ley no lleva nombre y apellido: se aplica, y si hay una violación, tiene que sancionarse con el debido proceso”, señaló Cantón Zetina.

El Dato: Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, está acusado de actuar como enlace operativo entre la estructura estatal y el CDS.

En torno su postura sobre si el senador Inzunza Cázarez debería solicitar licencia, como lo hizo Rocha Moya, Cantón indicó que es una determinación que corresponde únicamente al propio legislador.

El legislador del Verde Ecologista Jorge Carlos Ramírez Marín consideró que Rubén Rocha Moya debe mantener la licencia mientras continúan las investigaciones en su contra y recomendó al senador Enrique Inzunza hacer lo propio.

“Yo creo que estamos en la misma línea, en el mismo tenor y lo recomendable, sin duda, para nuestro compañero (Inzunza) es, particularmente él, quien ha reiterado que no tiene absolutamente nada que ver con este tipo de asuntos. Yo creo que lo mejor es mantener la licencia, pero pues siempre será una decisión personal”, expresó.

10 funcionarios fueron señalados por EU en el caso Rocha

Ramírez Marín sostuvo que el intento de Rocha Moya por regresar al cargo fue una decisión personal que recibió una respuesta contundente de las autoridades y de su propio entorno político: “Mi punto de vista es que la respuesta unánime, solicitándole a Rocha que se mantenga en la licencia, es una demostración de que se trató de una decisión absolutamente personal por parte de él”.

El legislador del PVEM enfatizó que, mientras se desarrollen las indagatorias, lo prudente es que el mandatario sinaloense permanezca separado temporalmente del cargo: “A mí me parece que no es un deslinde, es una definición muy clara. Cualquiera que esté en la posición que comprometa al Estado mexicano, primero tiene que privilegiar el respeto al Estado mexicano”.

El diputado morenista Arturo Ávila Anaya endureció su postura frente a los casos de Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza, al señalar que ningún funcionario con investigaciones o señalamientos delicados debería regresar o permanecer en un cargo sin someterse al escrutinio de la justicia.

Sobre Rubén Rocha advirtió que no debe volver a la gubernatura de Sinaloa mientras continúen las investigaciones, mientras que, en el caso del senador Enrique Inzunza, consideró que debería pedir licencia para enfrentar los señalamientos sin fuero y calificó de “imprudente” un eventual regreso a la Cámara alta.

“No podemos permitir que una persona que tiene una carpeta de investigación, como lo es el señor Rocha, pues regrese al poder sin que se concluyan las investigaciones”, afirmó.

Ávila rechazó que Morena haya defendido al exgobernador y sostuvo que su postura siempre ha sido exigir debido proceso: “Si Rocha es culpable, que pague. Si cualquiera de los nueve personajes señalados adicionales es culpable, que pague”.

Pide oficialismo no magnificar el caso Rocha; presionan a Inzunza ı Foto: Especial

Al respecto, el líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, consideró que la decisión del gobernador de Sinaloa con licencia de reincorporarse al cargo fue “políticamente inoportuna”.

La política, explicó, exige comprender que las decisiones individuales tienen consecuencias colectivas: “Creyeron casi todos, incluyendo analistas, comentaristas, politólogos, que se trataba de un asunto pactado con la Presidenta y que se iba a hacer como que no se veía, como que no se tenía que ver nada, que no tenía ninguna indicación, pero que finalmente se aceptaba el retorno y no era así”.

Monreal Ávila subrayó que, desde su perspectiva, la lealtad fundamental debe estar con el proyecto político, las instituciones, el país y el pueblo de México, y no únicamente con personas: “Fue un momento difícil, de confusión incluso”.

El diputado morenista consideró que, en un momento de transformación política, la conducción del Gobierno no puede ser ambigua y un proyecto nacional requiere dirección, cohesión y reglas: “La posición expresada por la Presidenta de la República fue firme, categórica, incluso, diría yo, hasta políticamente necesaria, porque no dejó espacio para la ambigüedad”.

Rabadán pide una solución institucional

| Por Tania Gómez |

La segunda solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, volvió a colocar a la entidad en el centro de la discusión política en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a construir una salida institucional, mientras PAN y PRI elevaron la presión para que el mandatario enfrente las acusaciones en su contra. Además, exigieron explicaciones al senador Enrique Inzunza Cázarez.

El Tip: Rubén Moreira pidió que Morena no participe en la designación del gobernador interino ni en las elecciones de Sinaloa, al acusarlo de ser una “corporación criminal”.

Señaló que una eventual desaparición de poderes debe analizarse conforme a la Constitución y a la legislación, al tratarse de “una decisión trascendente”, y pidió privilegiar una ruta jurídica que atienda la demanda ciudadana:“Yo, siendo presidenta de la Cámara de Diputados, conmino a que podamos encontrar una ruta que le permita, a quienes piden en Sinaloa, el mejor futuro posible; un futuro de seguridad. Futuro en donde no haya una institución acompañada de los cárteles”.

Al referirse a Enrique Inzunza, la panista evitó pronunciarse sobre una eventual licencia, pero consideró que los legisladores deben cumplir con su responsabilidad: “Lo que hay que reclamar siempre, desde una posición institucional, por supuesto, es que los legisladores vengan, trabajen y cumplan con su obligación”.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, calificó como “absolutamente insuficiente” la nueva solicitud de licencia de Rocha Moya y exigió que enfrente a la justicia, sea detenido y, en su caso, extraditado a Estados Unidos.

“Es absolutamente insuficiente que Rocha Moya haya vuelto a pedir licencia”, afirmó Anaya, quien sostuvo que el gobernador enfrenta una acusación de narcotráfico ante un gran jurado estadounidense, además de una orden de aprehensión y una solicitud de detención provisional con fines de extradición.

También anunció que su bancada insistirá en la desaparición de poderes en la entidad. Sobre Enrique Inzunza, afirmó que debe aplicarse el mismo criterio y añadió que la imputación estadounidense es “integral” e involucra a diversas personas presuntamente con el crimen.

Desde el PRI, el coordinador de los senadores Manuel Añorve sostuvo que las acusaciones del director de la DEA, Terry Cole, contra presuntos vínculos entre políticos y el crimen organizado deben ser atendidas por el Gobierno mexicano y advirtió que la situación de Sinaloa ya amerita una respuesta institucional.

“Las condiciones están dadas para que, por supuesto, ya se ponga orden en Sinaloa. Sinaloa tiene un gran problema de liquidez, la inseguridad está haciéndose presente todos los días y yo no tengo la menor duda de que hay herramientas constitucionales que se pueden aplicar sin ningún problema”, declaró Añorve.

En tanto, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, exigió que el gobernador con licencia y el senador morenista expliquen públicamente la situación de Sinaloa: “Le corresponde al propio Rocha Moya explicarle a México qué es tanto desorden. Ni uno de ellos ha dado la cara, ni Rocha Moya, ni Inzunza”.

Cae exdirector deportivo de Sinaloa por traficar fentanilo

| Por Elizabeth Hernández |

Un gran jurado federal de Utah, Estados Unidos, imputó a Ricardo Verduzco Bernal, exdirector del Instituto Municipal del Deporte de Guasave (IMUDEG) y quien ocupó una coordinación en el Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (ISDE), por posesión de fentanilo con intención de distribuirlo, después de que agentes localizaron cerca de 111 mil pastillas en una habitación de hotel del condado de Salt Lake.

De acuerdo con la Fiscalía federal del Distrito de Utah, el mexicano de 54 años quedó bajo investigación en agosto por sus presuntos vínculos con una organización dedicada al tráfico de narcóticos. El Grupo de Trabajo Antidrogas Wasatch Metro del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) realizó una compra controlada y, a partir de esa operación, obtuvo una orden judicial para registrar el cuarto donde se encontraba.

El Dato: La pena por tráfico de 100 gramos de fentanilo en EU contempla una sentencia mínima de 10 años en prisión.

La intervención de seguridad en West Valley City también dejó el arresto de un traficante de origen mexicano identificado como Jesús Alexis Cecena Cota.

Agentes ejecutaron el cateo el 12 de agosto y hallaron a Verduzco solo dentro de la habitación.

La autoridad reportó 11 mil 160 gramos de una sustancia que dio positivo a fentanilo en una prueba de campo, volumen que, según los investigadores, equivale a 111 mil tabletas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó que ingresó al país con visa de visitante.

De acuerdo con los documentos citados por el Departamento de Justicia, los investigadores lo relacionan con cómplices “conocidos y desconocidos, asociados con una organización de tráfico de drogas que se cree distribuía grandes cantidades de fentanilo y otros narcóticos en el Distrito de Utah”.

200 dólares alcanza el valor del gramo de fentanilo en EU

La acusación no identificó al grupo ni precisó desde cuándo habría operado Verduzco en Estados Unidos.

El exfuncionario mexicano desarrolló parte de su carrera en organismos deportivos de Sinaloa. Documentos del Ayuntamiento de Guasave lo identifican como director general del IMUDEG desde al menos enero de 2023 y todavía lo colocaban al frente del instituto durante 2024. En marzo de ese año firmó, con ese carácter, el presupuesto anual del organismo por 27.5 millones de pesos.

La relación institucional con el gobierno estatal también aparece en registros oficiales. El 13 de septiembre de 2024, el ISDE informó que Verduzco Bernal asistió como director del deporte de Guasave a una reunión encabezada por el gobernador Rubén Rocha Moya con atletas olímpicos y paralímpicos de París 2024. En el encuentro participaron Julio César Cascajares Ramírez, entonces titular del instituto estatal, y Daniel Castro Rojo, responsable de Alto Rendimiento.

El gobernador Rocha y el exdirector del deporte de Guasave (izq.), en imagen de archivo. ı Foto: Especial

Tras concluir su etapa municipal, se incorporó al ISDE en noviembre de 2024. Información pública de ese periodo lo ubicó como coordinador de alto rendimiento para una región integrada por Guasave, Salvador Alvarado, Mocorito y Angostura. Durante 2025 y los primeros meses de 2026 mantuvo presencia en actividades deportivas como representante del organismo estatal y apareció como coordinador de la zona centro-norte.

El exfuncionario tiene programado un juicio con jurado para el 26 de agosto en el Tribunal Federal Orrin G. Hatch, en Salt Lake City.