Plaga, al alza, pese a esfuerzos federales

A pesar de que hace casi un mes inició la dispersión de moscas estériles en el norte de México para combatir la plaga de gusano barrenador, los casos durante este periodo se han mantenido cuesta arriba y con una disminución casi nula.

De acuerdo con un monitoreo realizado por La Razón a los informes disponibles que casi a diario emite el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), entre el 28 de julio —un día después de que inició la dispersión del insecto estéril— y el 23 de agosto, se han agregado tres mil 990 infecciones, lo que implica un crecimiento de 11.25 por ciento en 27 días transcurridos.

El Tip: El embajador de EU en México, Ronald Johnson, aseguró que la reanudación del comercio ganadero es un paso importante para beneficiar a productores y consumidores.

No obstante, es de destacar que los estados del norte se encuentran entre los que han tenido menos brotes: 628 en este periodo que va de la puesta en marcha de la estrategia de combate a la infestación.

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Por el contrario, la región centro es la que reporta las cifras más elevadas, siendo Zacatecas el que, por ahora, se mantiene con el mayor problema, ya que este periodo registró 365 casos; seguido por Puebla, con 322 casos. Luego se encuentra Oaxaca, con 280 acumulados en este lapso; Veracruz, con 270, y finalmente Chiapas, con 218.

Naturalmente, el estado con menos animales afectados hasta este domingo era Sonora, al ser la entidad federativa más reciente en registrar el problema y del cual apenas contabiliza dos casos. Los estados que ya llevan más meses con la plaga presente y que durante este tiempo han mantenido cifras considerablemente bajas son Tlaxcala, con 22; Ciudad de México, con 25 y Tabasco, también con 25.

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En la región norte, que es donde comenzó a dispersarse la especie de mosca, los estados con los números más altos son Nuevo León, con 144, y Chihuahua, con 153, mientras que Tamaulipas, Coahuila, Durango y Sinaloa documentaron 85, 77, 80 y 87, respectivamente.

Al 23 de agosto, el reporte nacional era de mil 937 casos activos, es decir, de animales vivos en cuyos tejidos fueron encontradas lesiones con la presencia de las larvas y que aún están en proceso de tratamiento y riesgo. En tanto, el acumulado desde el 20 de noviembre de 2024 es de 39 mil 470 reportes.

Para combatir a esta plaga, el Gobierno de México ha emprendido múltiples esfuerzos tanto en lo ‘individual’, como en colaboración con el gobierno de Estados Unidos, ahora también afectado.

El pasado 27 de abril se liberó la primera carga de 2.5 millones de este insecto, el cual fue producido en una planta recientemente inaugurada en Metapa de Domínguez, Chiapas, desde donde las moscas fueron embarcadas para su traslado hasta Tamaulipas y luego fueron llevadas a Chihuahua, en donde el punto de riego inicial fue el municipio de Coronado.

Antes, en diciembre de 2025 el Gobierno federal emitió un decreto para endurecer el protocolo de atención y seguimiento a los animales afectados, a los cuales se ordenó no movilizar bajo ninguna circunstancia si no es capaz de mantenerse en pie, que se encuentre enfermo, fatigado, tenga heridas o gusaneras.

Hasta ahora, las dos especies más perjudicadas son el ganado bovino, con 23 mil 74 casos, seguida de los perros, con nueve mil 324 reportes.