¿Quién es Graciela Domínguez, gobernadora que sustituye a Rubén Rocha en Sinaloa?

Graciela Domínguez Nava fue elegida para asumir la gubernatura interina de Sinaloa luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso estatal la presentó como la única propuesta para ocupar el cargo que dejará temporalmente Rubén Rocha Moya.

El nombramiento fue discutido y votado por el pleno del Congreso de Sinaloa. Tras aprobarse, Domínguez Nava asumirá el Poder Ejecutivo estatal durante la licencia temporal e indefinida solicitada por Rocha Moya.

La designación ocurre después de que las diferencias retrasaron durante más de un día la definición del perfil que ocuparía la gubernatura interina. Finalmente, la actual diputada federal con licencia quedó como la propuesta de consenso.

¿Quién es Graciela Domínguez Nava?

Graciela Domínguez Nava nació el 18 de febrero de 1976 en El Rosario, Sinaloa. Es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa y actualmente forma parte de Morena, partido al que llegó después de militar en el PRD.

Su trayectoria política se ha desarrollado principalmente en el ámbito legislativo. Fue diputada local en dos ocasiones: entre 2007 y 2010 representó al PRD y posteriormente, de 2018 a 2021, llegó al Congreso estatal con Morena.

Durante su segundo periodo como diputada local ocupó posiciones relevantes, entre ellas la presidencia de la Junta de Coordinación Política, la coordinación del grupo parlamentario de Morena y la presidencia de la Comisión de Fiscalización.

En el ámbito educativo, Domínguez Nava fue docente de asignación en la Universidad Tecnológica de Escuinapa. Más tarde, entre 2021 y 2024, se desempeñó como secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa durante el gobierno de Rocha Moya.

Actualmente es diputada federal para el periodo 2024-2027, aunque cuenta con licencia para asumir el nuevo encargo estatal que el Congreso de Sinaloa aprobó.

El relevo se produce después de que el Congreso estatal aprobó una nueva solicitud de licencia presentada por Rocha Moya. El gobernador había regresado el viernes a sus funciones tras permanecer más de 100 días separado del cargo, pero posteriormente solicitó nuevamente licencia.

Luego de que el pleno avalará la propuesta, Graciela Domínguez Nava rendirá protesta como gobernadora interina de Sinaloa, iniciando una nueva etapa al frente del Poder Ejecutivo estatal.

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LMCT