Comisión del Congreso de Sinaloa propone a Graciela Domínguez como única candidata a la gubernatura interina

El Congreso del Estado de Sinaloa, en fotografía de archivo.

La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso de Sinaloa presentó a Graciela Domínguez Nava como única propuesta para ocupar la gubernatura interina, con lo que el relevo de Rubén Rocha Moya entró este martes en su etapa definitiva.

El dictamen deberá pasar ahora al Pleno para su discusión y votación.

Domínguez Nava, diputada federal con licencia y exsecretaria de Educación Pública y Cultura durante la administración de Rocha Moya, quedó como el perfil de consenso después de que las diferencias dentro de Morena retrasaron durante más de un día la definición.

La sesión fue convocada originalmente para el lunes, pero se retrasó “hasta nuevo aviso”, ante la falta de una propuesta de alguien para ocupar el cargo, que habría de ser sometida a consideración de los legisladores.

Oposición ve cercanía con Rocha Moya

En tanto, desde la oposición surgieron cuestionamientos por la cercanía política de Domínguez Nava con Rubén Rocha Moya.

Representantes del PAN y PRI habían reclamado que el relevo no quedara en manos de una figura identificada con el círculo político de Rocha y exigieron un perfil que marcara distancia frente a su administración.

🔴#ÚltimaHora | Graciela Domínguez Nava es la elegida en la comisión del Congreso de Sinaloa para ser la gobernadora interina del estado, me confirma Paola Gárate (@PaolaGarateV), diputada local del PRI.#AzucenaxFórmula vía @Radio_Formula 📻👇https://t.co/3lM5C1BGQK — Azucena Uresti (@azucenau) August 25, 2026

“Se impuso el ‘rochismo’, vamos en contra, porque es una burla”, expresó la diputada priista Paola Gárate, en entrevista con Grupo Fórmula.

El Pleno deberá resolver ahora si avala la propuesta emitida por la Comisión. En caso de obtener los votos necesarios, Domínguez Nava rendirá protesta como gobernadora interina y asumirá el Poder Ejecutivo estatal durante la licencia temporal e indefinida de Rocha Moya.

Presidenta espera un perfil honesto y con capacidad

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al proceso que se celebra este martes en Sinaloa para elegir a un gobernador interino, y pidió que se escoja a una persona “con capacidad, honestidad, profesionalismo y entrega al pueblo”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional el lunes 24 de agosto de 2026 ı Foto: Cuartoscuro

“Para todas y todos los mexicanos que aspiran a un puesto de elección popular, pero particularmente a aquellos que venimos del movimiento de transformación, debe haber, ante todo, honestidad, honradez y, lo más importante, entrega al pueblo y a la patria. No hay nada por encima de ella, nada. Entonces, ahora que el Congreso estatal va a definir al próximo gobernador o al gobernador interino, gobernadora interina, pues tiene que tomar esto en cuenta. Esa es mi opinión”, expresó la mandataria federal en la Conferencia del Pueblo.

Sheinbaum Pardo enfatizó que el Gobierno federal no cuenta con indicios que confirmen el vínculo entre Rocha Moya y el crimen organizado, y señaló que eso lo determinarán las instituciones pertinentes.

Con información de Yulia Bonilla.

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