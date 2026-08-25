El caso de Paraíso no se litiga en los medios, dice May

EL MANDATARIO de Tabasco, el morenista Javier May Rodríguez, ayer, en la Muestra Mexicana del Cebú 2026

EL MANDATARIO de Tabasco, Javier May Rodríguez, aseguró que su gobierno no tiene injerencia en las investigaciones contra el alcalde con licencia de Paraíso, Alfonso Baca Sevilla, y que no existe una persecución política en su contra.

En conferencia de prensa, el gobernador mencionó que el tema no es político sino legal, y por lo tanto no se litiga en medios de comunicación.

“No se debe litigar este tema en medios de comunicación”, sino en las instancias jurídicas, declaró el funcionario, luego de que el partido Movimiento Ciudadano acusó que la detención del edil esconde una persecución política en contra de su militante.

“Nosotros no tenemos ninguna injerencia en ese tema, no es un tema político; nosotros no politizamos ninguna acción ni hay persecución política”, afirmó.

Javier May puntualizó que el caso de Baca Sevilla no debe ser utilizado con fines políticos y confió en que las investigaciones que se realizan en contra del munícipe con licencia se desarrollarán conforme a derecho.

“Es un tema legal y que tiene su curso legal, y que nosotros estamos seguros de que se va a llevar conforme a la investigación que tiene la Procuraduría General de la República (sic)”, expresó.

También, reiteró el respaldo del gobierno del estado para que el municipio mantenga la gobernabilidad correspondiente y continúe atendiendo las necesidades de la población.

Luego de que el domingo por la tarde ciudadanos de Paraíso salieron a las calles para marchar en apoyo del alcalde con licencia, la dirigencia estatal de Morena criticó la movilización, al asegurar que Movimiento Ciudadano (MC) llevó “acarreados” de otros municipios.

En un comunicado, el propio dirigente morenista, Jesús Selván García, acusó que MC movilizó a militantes de otras demarcaciones, no obstante que el caso corresponde a una investigación de carácter federal y no precisamente a un asunto partidista.