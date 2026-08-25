Policía de Veracruz, entre las más caras y con mayor cifra de quejas

ASPECTO DE LA CEREMONIA de honores a la bandera nacional en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS) del estado, el 27 de julio pasado.

La Policía Estatal de Veracruz se ubicó entre las corporaciones que más recursos económicos ejercieron y que, al mismo tiempo, concentraron el mayor número de quejas de ciudadanos.

De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2025 el presupuesto ejercido por la Policía Estatal de Veracruz fue de seis mil 705 millones de pesos, con lo que la entidad ocupó el tercer lugar entre las corporaciones locales que más gastó.

El Dato: EN 2025, el presupuesto que ejercieron la Guardia Nacional y las instituciones de seguridad pública estatales fue de 136 mil 158 millones 071 mil 734 pesos corrientes.

Además, la institución se ubicó en el segundo lugar con mayores quejas y denuncias contra su personal, al registrar mil 76 expedientes; es decir, tres cada día.

A pesar de estar entre las policías más caras, el estado gobernado por la morenista Rocío Nahle se ha visto sometido por un aumento en la percepción de inseguridad y asesinatos.

La reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) reportó que en el puerto de Veracruz, ciudad de gran peso económico y social, la sensación ciudadana de inseguridad pública aumentó de 53.0 a 65.2 por ciento entre junio de 2025 y el mismo mes de 2026, mientras que en Coatzacoalcos, otra de las urbes más importantes, el indicador pasó de 69.8 a 77.7 puntos porcentuales.

11 mil 907 quejas en 2025 contra las policías, incluida la GN

Las cifras de la ENSU en cuanto a la percepción de inseguridad coinciden con un aumento de los homicidios dolosos en la entidad, pues de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros seis meses de 2026 se registran 395 homicidios dolosos; es decir, tres por ciento más que los reportados en el mismo periodo de 2025, cuando ocurrieron 381 asesinatos.

CERTIFICACIÓN A MEDIAS. Aunado a las quejas y el problema en seguridad, los datos del Inegi señalan que, al cierre de 2025, sólo 35.9 por ciento de la Policía de Veracruz contó con Certificado Único Policial, documento oficial que acredita que un elemento de seguridad pública o procuración de justicia cuenta con el perfil, los conocimientos, las habilidades y las aptitudes necesarias para desempeñar su labor de manera profesional.

En entrevista con La Razón, el investigador Asael Nuche, representante de la organización Causa en Común, dijo que la certificación contempla tres evaluaciones: el control de confianza, realizado por los Centros de Evaluación y Control de Confianza (C3); la evaluación de competencias básicas de la función policial, que debe realizarse cada tres años, y la evaluación de desempeño.

El Tip: EL AÑO pasado hubo en el estado 761 renuncias de personal policial y 46 uniformados denunciados por conductas delictivas, según la información del Inegi.

El especialista subrayó que las evaluaciones de control de confianza representan un costo económico importante para los gobiernos estatales. Sin embargo, cuestionó la falta de transparencia sobre lo que ocurre con los elementos que no logran aprobarlas.

Explicó que, debido a que los resultados están sujetos a confidencialidad por razones de seguridad, no es posible verificar con claridad cuántos policías que reprueban estas pruebas son separados de las instituciones.

“Es muy difícil saber si esta prueba es eficaz”, señaló, al considerar que uno de los principales objetivos debería ser garantizar que quienes no cumplen con los requisitos de confianza, no permanezcan dentro de las corporaciones.

PRODUCTIVIDAD. Otro aspecto que genera dudas es la evaluación de desempeño, ya que destacó que prácticamente la mayoría de las policías estatales reportan que el 100 por ciento de sus elementos aprobaron esta prueba.

Sin embargo, consideró que este nivel de aprobación resulta inusual y plantea dudas sobre la manera en que se está aplicando la evaluación o sobre su capacidad para medir realmente el desempeño de los agentes.

A su juicio, existe el riesgo de que la evaluación de desempeño se haya convertido únicamente en un trámite administrativo, sin reflejar de manera efectiva la actuación y las capacidades de los policías en el ejercicio de sus funciones.

“Respecto de la prueba de desempeño, nos llama la atención que varias instituciones, si no es que casi todas las instituciones de seguridad pública estatal, reportan que el 100 por ciento de sus elementos acreditaron la evaluación. Pues eso es muy raro, ¿no? Porque ahí, o no se está aplicando bien, o la prueba ya no funciona y ya nada más es papeleo y realmente no refleja lo que busca reflejar, que es el desempeño de los policías”, dijo el especialista.

La falta de información pública sobre los resultados y las consecuencias de las evaluaciones, concluyó, dificulta determinar si el actual modelo de certificación policial está cumpliendo con su objetivo de contar con elementos confiables, capacitados y con un desempeño adecuado.