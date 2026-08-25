Asesinan a excandidato en Morelos

VÍCTOR AMADO, excandidato a la alcaldía de Coatlán, en imagen de archivo. En 2024, su domicilio sufrió un ataque armado y los agresores dejaron mensajes con amenazas

VÍCTOR MANUEL Amado de León, excandidato del Partido Encuentro Solidario a la presidencia municipal de Coatlán del Río, fue asesinado a balazos la madrugada de ayer en Mazatepec, Morelos.

El hecho ocurrió cuando personas armadas que viajaban en moto se acercaron al político, quien se encontraba en compañía de otro hombre en un auto, y dispararon en varias ocasiones.

Tras la agresión, su acompañante fue llevado a un hospital del municipio de Tetecala para recibir atención médica, donde ayer se reportaba su estado de salud como delicado.

Tras el asesinato, el partido PAZ en la entidad, que tiene como antecedente al PES, condenó el crimen y exigió a las autoridades investigar los antecedentes de amenazas que había recibido el político. “Hacemos un llamado firme a las autoridades para que estos antecedentes sean considerados dentro de una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables”, señaló.

De acuerdo con fuentes locales, Amado de León se perfilaba como posible aspirante del partido Movimiento Ciudadano para buscar un cargo de elección popular en los próximos comicios programados para 2027.