Juan Manzo denuncia a MC por oportunismo

EL HERMANO del edil asesinado Carlos Manzo (c), ayer, en un acto del gobierno de Michoacán. A Juan Manzo se le menciona como aspirante a la alcaldía de Uruapan

Juan Manzo, hermano del exalcalde de Uruapan asesinado Carlos Manzo, acusó al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, de incurrir en “oportunismo político”, luego de que el emecista ofreció su respaldo político al Movimiento del Sombrero y a Grecia Quiroz, de cara a las próximas elecciones en Michoacán.

En una carta dirigida a Álvarez Máynez, Juan Manzo Rodríguez señaló que “no es de extrañar el oportunismo político mostrado en días pasados; la muerte de Carlos ha servido para que muchos cercanos, y otros no tanto, hagan con la tragedia un lucrativo negocio, al amparo de la consternación y la desgracia familiar”.

El 17 de agosto, Álvarez Máynez aseguró que su partido defenderá el legado del exalcalde de Uruapan, así como a Grecia Quiroz —actual presidenta municipal—, y anunció que, en “esta lucha”, la viuda de Carlos Manzo cuenta con el apoyo de MC, además de que dejó entrever una posible alianza electoral con la alcaldesa de Uruapan, quien aspira a ser gobernadora.

El Dato: LA ÚLTIMA captura del caso de Carlos Manzo fue de Ramón Ángel “N”, El R1, identificado como el presunto autor intelectual y líder del CJNG, ocurrida el 30 de julio.

En la misiva, Juan Manzo acusó al dirigente de MC y a Movimiento Ciudadano de ser “sólo unos más de la larga lista de personas quienes lo que menos buscan es justicia, sino votos y, en consecuencia, poder y dinero”.

También acusó que el caso de su hermano Carlos efectivamente sigue impune, pero no por voluntad de quienes están a cargo de las investigaciones, sostuvo, “sino por la nula colaboración de los integrantes del llamado Movimiento del Sombrero y, en particular, de Grecia Quiroz, Carlos Tafolla y otros.

31 personas detenidas por el crimen del exalcalde

“Quienes aún teniendo en su poder elementos que podrían servir para avanzar de mejor manera en las investigaciones, han optado por omitir u ocultar dichas pruebas relevantes, como los teléfonos celulares de mi difunto hermano, sin esclarecer hasta hoy si esos dispositivos han sido manipulados por quien los tiene en su poder; éste, entre otros aspectos relevantes para la investigación correspondiente”, asentó.

Otro aspecto que criticó fue que Grecia Quiroz y el Movimiento del Sombrero guarden silencio y no exijan la captura del jefe de escoltas del exedil de Uruapan, del coronel José Manuel Jiménez.

“No omito recordarle que el atentado de Carlos Manzo se perpetró con ayuda y complicidad de su círculo cercano de seguridad, quienes de manera extrajudicial ejecutaron al autor material con apoyo de Samuel García Rivero, jefe de protocolo del ayuntamiento de Uruapan, hoy preso en el penal del Altiplano y quien era muy cercano colaborador de la ahora presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz”, dijo.

Finalmente, Juan Manzo, integrante del gobierno estatal, consideró que son importantes todas las muestras genuinas de apoyo y atención a “este lamentable homicidio, siempre que acompañen la búsqueda de justicia y que no quede impune tanto este crimen como ningún otro, pero hacer de esto una narrativa electoral es inaceptable, y la más rancia de las maneras de hacer política”.

“Lo invito, respetuosamente, a que se informe adecuadamente sobre el curso de las investigaciones del caso, a que hable con la familia de Carlos y conozca todo el contexto, más allá del burdo interés de conseguir votos a partir de la muerte de alguien, votos que su partido no ha podido construir”, dijo a Jorge Álvarez.