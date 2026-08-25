Congreso de Sinaloa aprueba a Graciela Domínguez como gobernadora interina de Sinaloa

El Congreso de Sinaloa aprobó a Graciela Domínguez para ocupar de manera interina el cargo de gobernadora, con 31 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones.

En sesión extraordinaria de este martes, el Pleno del Congreso aprobó la designación de Domínguez Nava como gobernadora interina, quien más temprano había sido propuesta por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso como candidata única para ocupar el cargo.

Posteriormente, Domínguez Nava rindió protesta, con lo que asumió oficialmente el cargo de gobernadora interina, hasta que Rubén Rocha Moya se reincorpore al mismo.

Rocha Moya pidió licencia como gobernador de Sinaloa el sábado 22 de agosto, tan solo un día después de haber anunciado su reincorporación al mismo.

A su vez, el regreso de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa ocurrió 112 días después de haber solicitado licencia con el objetivo de permitir las investigaciones por las acusaciones que hizo Estados Unidos en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Graciela Domínguez Nava es diputada federal con licencia y fue secretaria de Educación Pública y Cultura durante la administración de Rubén Rocha Moya, por lo que se considera un perfil cercano al gobernador con licencia.

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

4T busca “estabilidad institucional”; oposición lamenta perfil cercano a Rocha

Durante la sesión del Congreso, diputados de las bancadas de la Cuarta Transformación respaldaron el nombramiento de Graciela Domínguez para ocupar la gubernatura interina de Sinaloa.

Hólincer Castro Marañón, de Morena, respaldó el perfil de Domínguez Nava por su experiencia legislativa, y aseguró que la designación brindará “estabilidad y continuidad institucional a nuestro estado”.

Graciela Domínguez asumió como gobernadora interina de Sinaloa. ı Foto: X @GracielaDguezN

“Esta decisión debe contribuir a brindar certeza, estabilidad y continuidad institucional a nuestro estado”, expresó el morenista.

En el mismo sentido se pronunció la diputada Aidee Corrales Corrales del PVEM, quien aseguró que Domínguez Nava “cuenta con una reconocida trayectoria, ha ejercido importantes responsabilidades como activista social y comunitaria”.

En tanto, la oposición lamentó que la gobernadora interina sea un perfil cercano a Rubén Rocha y enfatizó que cambiar a un gobernador no resolverá una situación en el estado que consideraron de “crisis”.

Con el humanismo como nuestro asidero, asumo la responsabilidad de gobernar Sinaloa con serenidad, firmeza y profundo sentido del deber político, consiente de los sentimientos del pueblo, de sus preocupaciones, con el irrenunciable y único compromiso de cumplirle a la Nación y al… pic.twitter.com/vPPdeCrqa8 — Graciela Domínguez Nava (@GracielaDguezN) August 25, 2026

“No podemos pretender que una nueva licencia y un nuevo nombramiento borre lo ocurrido. Para una sociedad que lleva tiempo soportando violencia, feminicidios, negocios cerrados y miedo, termina siendo una burla”, expresó Irma Guadalupe Moreno, del PRI.

“Una cosa es quién debe hacerse cargo del Gobierno en este momento y otra es resolver la crisis que nos trajo hasta aquí: no queda resuelta”, abundó.

En tanto, el diputado Jorge Antonio González Flores, del PAN, expresó que su bancada “no viene a poner obstáculos” y quiere “que le vaya bien a Sinaloa”, pero enfatizó que será un contrapeso efectivo contra un “sistema fallido de Morena que tiene hundido a Sinaloa y a un país entero”.

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