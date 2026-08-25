Aseguran siete armas largas y 640 dosis de droga en operativo en Ciudad Victoria

Fuerzas federales aseguraron armas, cartuchos, cargadores y vehículos durante un operativo en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Fuerzas federales aseguraron siete armas largas, 18 cargadores, 103 cartuchos y dos vehículos durante un operativo realizado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, informó este martes la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La intervención también dejó bajo resguardo cientos de dosis de sustancias con características de marihuana y metanfetamina.

El despliegue ocurrió el 19 de agosto como parte de patrullajes de vigilancia y reconocimiento efectuados por elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

En las acciones participaron además la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Armada de México y Guardia Estatal.

La FGR recibió el material asegurado durante el despliegue de fuerzas federales en Ciudad Victoria. ı Foto: Defensa

Como parte de la intervención, las autoridades localizaron 590 dosis de hierba seca con características similares a la marihuana, así como otras 50 de una sustancia granulada que presentaba rasgos semejantes a la metanfetamina.

El personal también encontró equipo táctico diverso, aunque Defensa no detalló sus características ni cantidades.

Durante la actual administración, el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional acumulan 25 mil 747 armas de fuego, 4 millones 608 mil 540 cartuchos, 114 mil 417 cargadores y 47 mil 652 vehículos asegurados, esto según el balance presentado por las comandancias de la IV Región Militar y la 48 Zona Militar.

Elementos del Ejército y la Guardia Nacional realizaron patrullajes de vigilancia y reconocimiento en Ciudad Victoria. ı Foto: Defensa

Además, las corporaciones reportaron 126 mil 454 kilogramos de marihuana y 132 mil 944 de metanfetamina decomisados en ese mismo periodo. Defensa sostuvo que esos resultados “debilitan las estructuras criminales y refuerzan las capacidades operativas de las autoridades”.

Todo el material localizado en Ciudad Victoria quedó a disposición de la representación de la FGR en esa capital, instancia que continuará con las investigaciones y peritajes correspondientes.

El comunicado oficial no identificó a algún grupo delictivo relacionado con lo incautado, ni atribuyó el arsenal a ningún grupo criminal específico.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am