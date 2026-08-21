Aseguran más de 4 millones de dosis de fentanilo a Los Rusos

El aseguramiento de 120 kilos de pastillas de fentanilo en Mexicali, Baja California, se convirtió en el tercer mayor decomiso individual de esta droga registrado durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum. El cargamento, equivalente a más de cuatro millones de dosis, estaba en un inmueble vinculado con Los Rusos, célula relacionada con el Cártel de Sinaloa (CDS) y alineada con la facción de Los Mayos.

Tras el intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), autoridades mexicanas ubicaron el domicilio y establecieron vigilancias fijas y móviles. Los datos recabados llegaron ante un juez de control, quien autorizó el cateo realizado por autoridades federales. En el lugar localizaron un arma corta, un cargador, un vehículo y una cuatrimoto. El reporte no informó sobre personas detenidas.

El Dato: El líder de Los Rusos tiene a su cargo rutas clave para el tráfico de drogas entre Sonora y Arizona, la organización de logística, bodegas, transporte y mando de células armadas.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, resaltó que el golpe partió de datos provenientes del extranjero y del despliegue de autoridades nacionales.

“La cooperación internacional, acompañada de investigación y capacidad operativa de las instituciones mexicanas, permite traducir información en resultados concretos contra las organizaciones criminales y sus estructuras logísticas”, afirmó en sus redes sociales.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, también destacó el intercambio de inteligencia que precedió al operativo.

AUTORIDADES federales muestran la droga y la propiedad aseguradas ayer ı Foto: Especial

“La información compartida se convierte en acciones concretas. Más de cuatro millones de dosis de fentanilo potencialmente mortales fuera de nuestras calles y lejos de nuestras familias”, escribió en sus redes sociales.

Johnson atribuyó el resultado a la coordinación bilateral y vinculó esa estrategia con los gobiernos federales de ambos países: “Así es la cooperación que da resultados: compartir información, actuar con base en ella y ejercer una presión real sobre los cárteles. Ésa es la colaboración que impulsan Donald Trump y la Presidenta Claudia Sheinbaum”.

Con los registros oficiales disponibles desde octubre de 2024, sólo dos operaciones superan el volumen incautado ahora en Baja California. La mayor ocurrió el 3 de diciembre de ese año en Ahome, Sinaloa, donde fuerzas federales encontraron aproximadamente mil 100 kilos del opioide en dos propiedades.

Uno de los predios almacenaba 800 kilogramos, mientras que el segundo contenía otros 300, además de precursores químicos, básculas y revolvedoras industriales. El gobierno calculó 20 millones de dosis y una afectación de ocho mil millones de pesos. “No se tienen precedentes de un decomiso de esta magnitud”, señaló entonces el Gabinete de Seguridad.

Aquel récord quedó seguido por el operativo del 12 de marzo de 2026, en Villa de Álvarez, Colima. Elementos federales localizaron aproximadamente 270 kilos de fentanilo, tanto en polvo como en pastillas, dentro de un laboratorio clandestino y una bodega. La cantidad representaba alrededor de 14 millones de dosis.

Por volumen, el cateo de Mexicali queda detrás de esos dos casos y por encima de otros golpes relevantes del actual sexenio. A finales de febrero de este año, el Ejército Mexicano reportó el aseguramiento de 78 kilos del opioide en Cosalá, Sinaloa, junto con 54 de cocaína. En mayo, fuerzas federales localizaron otros 57 kilogramos en Tubutama, Sonora.

También figura el operativo del 27 de agosto de 2025 en Badiraguato, Sinaloa. El Ejército Mexicano encontró 42 kilos del opioide en polvo y nueve adicionales en pastillas, además de 21 de cocaína. El gobierno calculó el valor conjunto de esas sustancias en 349.5 millones de pesos.

Previo a ese episodio, fuerzas federales habían interceptado 45 kilos de fentanilo y 500 pastillas en la localidad de Oquitoa, Sonora, durante febrero de 2025. Un mes después, otro despliegue en Tecate, Baja California, permitió localizar 42 kilogramos del mismo narcótico y siete de heroína.

La estructura de Los Rusos rebasa el tráfico de drogas. Expedientes y sanciones de Estados Unidos la describen como una organización capaz de coordinar cargamentos, administrar recursos, lavar ganancias y recurrir a la violencia para proteger sus operaciones. Juan José Ponce Félix, El Ruso, líder del grupo delictivo, aparece en investigaciones federales desde hace más de una década y ha sido relacionado con secuestros, torturas y homicidios ligados a disputas criminales.

A partir de esas investigaciones, Washington colocó a Ponce Félix entre sus objetivos prioritarios y ofrece hasta cinco millones de dólares por información que permita su captura o condena. En noviembre de 2024, fiscales estadounidenses acusaron a 48 personas vinculadas con una red asociada a Los Rusos por distribuir fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína, además de mover recursos procedentes del narcotráfico.

Afectan al crimen

Las mayores incautaciones del estimulante en la actual administración.

1,100 kilos en 2 propiedades de Ahome, Sinaloa, el 3 de diciembre de 2024.

270 kilos en un laboratorio clandestino y una bodega en Villa de Álvarez, Colima, el 12 de marzo de 2026.

120 kilos en un inmueble de Mexicali, Baja California, el 20 de agosto de 2026. (Fuente|Gabinete de Seguridad)