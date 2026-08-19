En los últimos meses, el nombre de Karla Escalante ha ganado gran relevancia en redes sociales, pues se ha convertido en tendencia por su estilo, publicaciones y la curiosidad que despierta entre sus seguidores.

Su presencia en plataformas como Instagram, TikTok y X, antes Twitter, ha generado miles de búsquedas sobre su edad, origen y vida personal. Te contamos quién es esta joven, considerada una de las creadoras de contenido más virales de México.

Karla Escalante: Quién es, edad y de dónde es la creadora de contenido

Karla Escalante es una creadora de contenido mexicana que ha logrado reunir más de un millón de seguidores en distintas plataformas digitales. Su actividad se centra en compartir fotografías, videos y aspectos de su vida cotidiana y viajes, donde besa a varios hombres.

Aunque mantiene en reserva algunos detalles de su vida privada, se sabe que es madre de un hijo, y ha declarado que cuenta con el respaldo de su familia en su carrera digital. Además, se sabe que radica en Sinaloa y en Guadalajara.

Respecto a su edad y cumpleaños, la influencer no ha revelado públicamente la fecha exacta de su nacimiento, lo que ha generado aún más interés en torno a su biografía. Sin embargo, según sus fotos, ronda alrededor de los 30 y 35 años.

Karla Escalante, en TikTok, donde se encuentra como @alyasanchez_, tiene 2.4 millones de seguidores y 39.8 Me Gusta.

En Instagram, en su cuenta principal (@alyasanchez_) tiene 1 millón de seguidores, mientras que en @karlaescalante_01, acumula actualmente más de 95 mil 200 seguidores y 58 mil 400 en su otra cuenta alterna, @karla.escalante.01.

Además, Karla Escalante también ha incursionado en plataformas de contenido exclusivo, donde publica videos y fotos explícitos. Recientemente viajó a Colombia, donde, afirmó, grabó contenido y realizó colaboraciones con figuras de dicho país.

Puedes leer: