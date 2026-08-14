¿Quién es Mili Rangel? Edad, estatura, nombre real, fotos y video más viral de la influencer que rompe fronteras

¿Quién es Mili Rangel? Edad, estatura, nombre real, fotos y video más viral de la influencer

El nombre de Mili Rangel destaca en las redes sociales por la belleza de la creadora de contenido y su crecimiento en plataformas como Instagram, TikTok y otras plataformas donde da de qué hablar.

La popularidad de la joven hace que muchos se pregunten más detalles sobre ella, incluyendo cuál es su edad, estatura y su nombre real, así como los videos y fotos más virales que tiene. A continuación, en La Razón te compartimos todo lo que se sabe sobre ella.

¿Quién es Mili Rangel?

Parece ser que el nombre completo de Mili Rangel es Fátima Rangel, pues ese es el nombre que tiene en su correo público accesible para colaboraciones. Asimismo, la mujer ha revelado que es de Monterrey, Nuevo León.

No hay información pública oficial o registrada sobre la estatura de la creadora de contenido, por lo que se desconoce qué tan alta podría ser; sin embargo, parece encontrarse en buen estado de salud.

Cumplió 21 años de edad a inicios de mayo del 2026. En sus redes sociales, la joven compartió imágenes sobre esto donde aparece con un pastel, vestida de blanco y con el número 21 en las velas y al fondo de la foto.

En sus redes sociales, la creadora de contenido publica fotos en las que aparece arreglada y principalmente en salidas, donde hace destacar su figura.

Su video más viral en la plataforma de TikTok es uno con 7 millones de vistas, en el que aparece bailando frente a una cámara en compañía de una amiga suya. Ambas hacen lip sync mientras mueven los hombros.

Además de sus videos en redes sociales gratuitas, Mili Rangel tiene una cuenta de fanova, una plataforma de contenido privado donde publica imágenes un poco más subidas de noto bajo el nombre Mila Rangel y con el arroba @milaarngel.

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