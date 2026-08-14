Esta es la foto de Chris Brown con RM y J-Hope de BTS, que dividió al ARMY

ARMY, las fans de BTS se han dividido después de que en redes sociales se hizo viral una foto en la que RM y J-Hope, dos de los integrantes de la exitosa agrupación surcoreana, aparecen al lado de Chris Brown.

Varias personas señalan que los integrantes del grupo demostraron desinterés ante las acusaciones que ha recibido el músico, quien en el pasado ha enfrentado múltiples acusaciones de violencia a lo largo de su carrera. Acá te compartimos todos los detalles.

La foto de Chris Brown con RM y J-Hope de BTS

La fotografía fue compartida en agosto de 2026 y muestra a RM y J-Hope de BTS mientras aparece junto a Chris Brown después de asistir a un concierto en Toronto, Canadá del estadounidense en conjunto con Usher.

La imagen apareció al final de un breve carrusel del artista americano en su cuenta de Instagram. Él aparece vestido completamente de blanco mientras que los dos integrantes del grupo de k-pop están a su lado, posando con tranquilidad.

Cabe mencionar que Brown recientemente ha estado involucrado en un caso con cargos en el Reino Unido por agredir con una botella a un productor musical en una discoteca de Londres en 2023, de los cuales se declaró culpable de un delito menor de alteración del orden público en julio de 2026.

Esta es la foto de Chris Brown con RM y J-Hope de BTS, que dividió al ARMY ı Foto: Especial

Antes de esto, ya contaba con un historial de violencia. En 2009, se declaró culpable de golpear y agredir a su entonces pareja, Rihanna, un caso que fue muy mediático, pues en su momento las agresiones quedaron en evidencia, incluyendo imágenes de los golpes.

Además, Chris Brown ha enfrentado demandas por disputas con fotógrafos, excompañeros de trabajo y altercados físicos menores, además de acusaciones de otra índole que fueron desestimadas o resueltas fuera de los tribunales.

Por este motivo, muchas fans se mostraron decepcionadas sobre RM y J-Hope, al relacionarse con el artista. Algunas de las reacciones fueron las siguientes:

“Lo siento, pero ¿por qué no los han cancelado todavía? El privilegio masculino es real".

“Al final del día, BTS realmente son solo hombres. Nadie abogará por las mujeres salvo nosotras mismas”.

“Es tan triste y muy decepcionante verlos asociándose con un abusador sabiendo que su fandom está compuesto por mujeres”.

“Criticando a los Grammys por ser racistas mientras se es racista y se apoya activamente a un abusador”.

Chris Brown concert? Really?



A man who nearly beat a woman to de@th? And your own fandom is mostly women? Wow... that's a choice.

You can do and listen to whatever you like, but at least don't advertise it or give it positive attention online when you have such a huge influence. pic.twitter.com/IfPdopeEnv — Sansa Clowns✨⟭⟬ (@evie_serene) August 13, 2026

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