BTS no irá a los Grammy, anuncia; ¿cuándo es la entrega de premios?

BTS se ha vuelto tendencia en redes sociales pues anunció que no va a presentar su música en los Premios Grammy 2027. La banda surcoreana informó a sus fans que decidió no participar en esta edición, agradeciendo al ARMY, quienes han estado con ellos a lo largo de los años. Descubre cuáles son los motivos de la drástica, pero celebrada, decisión.

¿Por qué BTS no va a los Grammy 2027?

Todo inició cuando, el 16 de junio, la página oficial de los Premios Grammy anunció que se agregaron cinco nuevas categorías para la edición 69: Pop asiático, R&B, Folk, Pop y Música latina

“La Academia de Grabación está anunciando actualizaciones para los Premios Grammy 2027. Se están agregando cinco nuevas categorías y se han actualizado las reglas de votación y elegibilidad para reflejar mejor el panorama musical actual y a los artistas que lo están moldeando”, escribieron.

Ahora, el martes 28 de julio, a través de sus cuentas personales, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, integrantes de BTS, compartieron una historia declarando que no serán parte de la edición de 2027 de los Premios Grammy. La decisión fue ampliamente festejada por sus fans y seguidores del K-Pop.

“Hemos decidido no presentar nuestra música a los Grammy de este año. Esperamos que en lugar de que la música sea clasificada por región o idioma, pueda ser escuchada y amada por lo que realmente es. Agradecemos sinceramente a ARMY y a todos los que siempre están con nosotros.”

Integrantes de BTS explican a través de Instagram que no participarán en los Grammy 2027 ı Foto: Captura de pantalla

"Crear una categoría separada solo para aislar a los artistas asiáticos porque tienen miedo de que ganen los grandes premios es pura discriminación. La música es universal, pero sus mentalidades están atrapadas en el pasado. BTS no necesita tu validación, necesitabas su impacto cultural“, escribió una ARMY en la cuenta de Instagram de los Grammy.

La tensión aumentó aún más en redes sociales cuando el fandom de BTS notó que la Academia de la Grabación eliminó las icónicas actuaciones de la banda de “Butter” y “Dynamite” en los Premios Grammy de su sitio web.

¿Cuándo es la entrega de los Premios Grammy?

La entrega de los Premios Grammy 2027 se llevará a cabo el 7 de febrero de 2027. Esta edición marcará un cambio histórico en la transmisión del evento, ya que se transmitirá por primera vez a través de Disney+ y Hulu, en lugar de CBS.

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