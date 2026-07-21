Luisito Comunica recibe amenazas de ARMY por criticar a BTS: ‘Son capaces de destruir vidas’ | VIDEO

Luisito Comunica expresó su miedo por las amenazas que recibió por parte de ARMY después de haber publicado una historia en la que señaló que a su parecer, BTS no obtuvo una muy buena recepción en el medio tiempo del Mundial 2026.

“Nadie se emocionó con BTS. Pero de verdad NADIE”, escribió en su historia el famoso al mostrar un video en el que explicaba que nadie estaba emocionado de ver al grupo famoso interpretar ‘Dynamite’.

bajenle la cuenta a luisito comunica, esa es su herramienta de trabajo... nomas digo pic.twitter.com/MkNpX0u5LM — 🌪 🇦🇷☀️TENGO ENTRADAS PARA BTS (@iloveyourseoul) July 20, 2026

Luisito Comunica recibe amenazas por hablar de BTS

Después de la final del Mundial, el influencer volvió a hablar en Instagram con sus seguidores donde reveló que recibió amenazas y críticas por parte de ARMY, las fans de BTS, tras sentirse “aterrado” por la situación.

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“Tengo miedo, que se sepa. No es broma, de verdad tengo miedo, porque esta mañana me desperté con cientos, qué digo cientos, miles de mensajes de gente muy enojada, insultándome, amenazándome”, expresó Luisito Comunica donde ofrecía una disculpa.

Agregó: “Sé que son capaces de destruir vidas, y estoy un tanto aterrado por los mensajes que estoy recibiendo. Quiero pedirles una disculpa y espero que seamos amigos”, dijo en un tono ligeramente irónico.

¡A ver, a ver, a ver, Luisito Comunica! 🤨 No eres nuevo en este negocio, ¿dónde quedaron la tolerancia y el respeto? Y peor aún, cuando tenemos el claro ejemplo de qué no hacer ni qué decir, como el caso de Pedrito Sola, ¡y vienes tú con esto! 😅



¿Qué querías? ¿Que las ARMY te… pic.twitter.com/wl802EG9nm — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) July 20, 2026

Las opiniones se dividieron entre las personas que aseguraron que Luisito Comunica solamente habló para generar polémica y otros que las fans de BTS se fueron a un extremo por su reacción ante el señalamiento. Algunas de las reacciones fueron las siguientes:

"Pero es que no es una ofensa, en TV tmb se percibió eso , no es que sean mal grupo, pero creo que ahí no era su fuerte de fans“.

"Amo que las army son cosa seria, con ellas no“.

"Para los años que lleva de YouTuber me parece increíble que sea tan de cristal. No dudo que haya recibido mensajes fuertes pero con disculparse era suficiente“.

"Es claro que busca monetizar y muchos caen en su juego“.

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