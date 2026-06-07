Acusan a Luisito Comunica de no pagar utilidades en su restaurante

Luisito Comunica enfrenta señalamientos por presunto incumplimiento en el pago de utilidades. Al ser el segundo influencer mexicano con más seguidores en redes sociales, la información rápidamente se propagó y generó opiniones en redes sociales.

Y es que de acuerdo con lo que dicen supuestos empleados de los restaurantes del creador de contenido, la empresa habría declarado que no se generaron ganancias este año, por lo que no recibirían las utilidades correspondientes al ejercicio fiscal.

¿Luisito Comunica no paga utilidades?

En redes sociales, se viralizó una publicación de la cuenta de X ¿Por qué es tendencia?, en la que comparten el testimonio de un presunto trabajador de Luisito Comunica, aunque cabe mencionar que no hay ningún detalle que pueda revelar su identidad real.

En su declaración, el trabajador cuestiona la supuesta falta de ganancias de los restaurantes, pues señalan que en el mismo periodo, ha habido una estrategia de expansión que incluyó la apertura de nuevas sucursales, centros de producción y nuevos socios comerciales.

La publicación critica todo esto y menciona que “querían callar a su gente” al ofrecerles un apoyo económico de 2 mil pesos. También aseguró que varios de los trabajadores no cuentan con seguro y no están dados de alta con su sueldo completo.

Luisito Comunica :

El que cobra $500 por un ramen en su restaurante Deigo, no repartió utilidades a sus empleados, intentó sobornarlos con $2,000 por debajo de la mesa.

🐀

Que venda su depa en Polanco, ¿no?

💩 pic.twitter.com/4mhmlkRT4x — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) June 6, 2026

Las acusaciones provocaron reacciones inmediatas de los Internautas. Muchos de ellos justificaron que hay empresas muy grandes que tampoco dan utilidades a sus trabajadores y que si la empresa puede confirmar esto ante el SAT, no están obligados a darlas.

También señalaron que el abrir nuevas sucursales o expandir el negocio son un motivo por el que podrían faltar las utilidades, pues las mismas se encontrarían reinvertidas.

Sin embargo, algunas otras personas se mantuvieron inconformes con la situación, pues señalan que la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es un derecho reconocido por el artículo 123 de la Constitución mexicana y regulado por la Ley Federal del Trabajo.

Por el momento, Luisito Comunica no ha emitido alguna declaración sobre las acusaciones de que no da utilidades para los trabajadores de sus restaurantes, aunque se ha mantenido activo en las redes sociales creando contenido alrededor del mundo.

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