Cártel de Sinaloa amenaza a David Monreal, gobernador de Zacatecas; le pide cumplir ‘acuerdo’

Supuestos integrantes del Cártel de Sinaloa (CDS) amenazaron al gobernador de Zacatecas, David Monreal, con asesinarlo a él y a “toda su descendencia” si incumple un pacto que, aseguran, existe entre el Gobierno estatal y la organización criminal.

Asimismo, el Cártel se refirió al asesinato de 10 personas, entre ellas funcionarios públicos, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida el fin de semana, y aseguró que este episodio fue “un pequeño golpe de autoridad”.

🔴 Escala la violencia en Zacatecas, luego de que fueran localizados 10 cuerpos sin vida en tres municipios del estadohttps://t.co/NjvA8aIp5Q — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 20, 2026

A través de un video que circuló en redes sociales, alrededor de 20 hombres encapuchados, con armas largas y una manta con las siglas C.D.S, quienes dicen ser de las facciones “Los Mayos” y “Los Cabrera”, se dirigieron directamente al gobernador David Monreal.

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En la grabación, uno de los hombres le exige a Monreal Ávila cumplir “los acuerdos que tiene su gabinete con nuestra organización”, pues, de lo contrario, “va a acabar colgado”.

“Le pedimos a usted señor gobernador David Monreal que cumpla y respete los acuerdos que tiene su gabinete con nuestra organización ya que por nuestra parte estamos cumpliendo y para muestra ahí está lo que nos encargó”, dice el supuesto integrante del CDS en el video.

A la derecha, el gobernador de Zacatecas, David Monreal. ı Foto: Cuartoscuro

“Queremos dejarle claro que si usted nos traiciona en los pactos que tenemos —no sólo con usted también con sus corporaciones— usted y toda su descendencia van a acabar igual o peor”, abunda el sujeto en la grabación.

Los supuestos integrantes del CDS aseguraron que “con nosotros no se juega”, y aseguraron que, muestra de ello, es la ejecución de las 10 personas encontradas el fin de semana.

“...esto que acabamos de hacer solamente fue un pequeño golpe de autoridad para que vean que con nosotros no se juega y aún falta más”, dice el sujeto en el video.

#ULTIMAHORA Cartel de Sinaloa #CDS manda mensaje a @DavidMonrealA y a @RicardoMonrealA por los colgados del fin de semana. Acusan de traición a los pactos que tiene la familia Monreal con el CO y amenazan que irán por su familia si los siguen traicionando. pic.twitter.com/c27MTBd53v — El Abogato 🐾 (@__elabogato) July 21, 2026

Extiende amenaza al Gobierno federal por refuerzo de elementos militares

En el mismo video, el supuesto integrante del CDS extiende la amenaza al Gobierno federal, después de que fuera enviado a Zacatecas el General Porfirio Fuentes Vélez, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), para reforzar la seguridad en el estado.

“Le hacemos hincapié al Gobierno federal, especialmente a usted, pinc… general guango, Porfirio Fuentes Vélez, no piense que nos intimida con sus put… fuerzas especiales que acaban de arribar al estado”, dijo el sujeto en la grabación.

El gobernador David Monreal, al darle la bienvenida al estado al General Porfirio Fuentes Vélez. ı Foto: FB David Monreal

En este sentido, el supuesto integrante del CDS aseguró que ninguna fuerza armada del Estado mexicano, ni ningún grupo ciudadano que intente luchar contra ellos, cuenta con una oportunidad real de vencerlos.

“Si nos agarran o nos matan nada cambia, la estructura está muy fuerte en esta mafia. Caerá un jefe, pero brincan cuatro por la plaza y por cada uno que nos maten o detengan nos la vamos a cobrar el doble”, concluye el sujeto.

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