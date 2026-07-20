¿Quiénes son los cinco empresarios ejecutados en Zacatecas?

Este fin de semana en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto, Zacatecas, se registró la localización de diez personas sin vida, por lo que las autoridades señalaron una posible red de extorsión y colusión entre servidores públicos.
El 18 de julio se localizaron los cuerpos de 10 hombres en Zacatecas, de los cuales algunos aparecieron colgados en un puente vehícular. Entre las víctimas se encuentran cinco empresarios, un exedil, dos funcionarios públicos, un político y un ganadero.
De acuerdo con la información de la Fiscalía, los familiares de los 10 sujetos perdieron comunicación con ellos a partir del jueves 16 de julio; sin embargo, no presentaron un reporte o denuncia por desaparición o privación ilegal de la libertad.
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El Fiscal General del Estado, Cristian Paul Camacho, informó que se realizaron exámenes toxicológicos a las víctimas, y cinco de estas presentaron indicios de haber cosumido narcóticos recientemente.
Empresarios ejecutados en Zacatecas
El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que no se habían presentado reportes de desaparición o no localización de las diez personas que fueron encontradas sin vida en Zacatecas.
Precisó que los reportes fueron presentados después de los hechos, y que entre las diez personas fueron reconocidos:
- Un exedil del municipio de Sombrerete, quien también era empresario
- Un masculino dedicado a ser DJ en un bar de Fresnillo
- Un funcionario del cuerpo de Protección Civil de Fresnillo
- El director de Desarrollo Social de Fresnillo
- Personas dedicadas a la minería
Apuntó que las primeras líneas de investigación arrojan una posible línea de colusión de funcionarios públicos, mientras que una segunda línea de investigación señala presuntos casos de extorsión o una posible red de extorsión.
Señaló que también se podría tratar de un caso en el que las diez personas fueran citadas en un mismo lugar para posteriormente ser asesinadas mediante estrangulamiento, pues solo dos de las diez personas presentan heridas de arma de fuego.
Los cinco hombres identificados como empresarios que fueron localizados sin vida en Zacatecas son los siguientes:
- Juan Carlos Berumen Guerrero
- Fernando Robles de la Torre
- José Armando Ledesma Campos
- Armando Ledesma Aguirre
- Jesús Daniel Rivera Sandoval
Después del multihomicidio cometido en Zacatecas llegaron más de 400 elementos de las Fuerzas Armadas, 280 de la Sedena y 128 de la Guardia Nacional, con la finalidad de reforzar los operativos de seguridad en la entidad, de acuerdo con la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad del Estado.
Con información de Alan Gallegos.
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