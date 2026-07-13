Niño de 4 años fue hallado sin vida en fosa séptica de restaurante en Guasave tras desaparecer en la playa; esto sabemos

Esto sabemos del menor hallado sin vida en una fosa séptica en Guasave, Sinaloa.

En un caso trágico para la comunidad de Guasave, Sinaloa, que ha conmocionado al país, un menor de cuatro años fue hallado sin vida en la fosa séptica de un restaurante, horas después de que sus familiares lo reportaran desparecido, hechos que ya investigan las autoridades estatales.

El caso no solo ha generado tristeza a nivel nacional, sino que también ha provocado dudas e incertidumbre, pues hay respuestas que no quedan claras. Esto es lo que se sabe de la desaparición y muerte del menor en un restaurante en Guasave.

Hallan sin vida a menor en fosa séptica de un restaurante en Guasave, Sinaloa; esto se sabe

La familia del menor Aldo Emiliano, de cuatro años, se encontraba descansando en un restaurante en Playa Las Glorias, en Guasave, Sinaloa, cuando notaron la ausencia de su hijo.

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Tras una leve búsqueda, sin ningún hallazgo, los padres entraron en pánico y alertaron a las autoridades por lo que ya consideraban la desaparición de su hijo.

La desaparición fue reportada alrededor de las 16:00 horas del sábado 11 de julio de 2026, lo que activó un operativo de búsqueda.

Así, elementos de Protección Civil estatal, corporaciones de seguridad, cuerpos de auxilio, policías municipales y ciudadanos recorrieron la playa, restaurantes y comercios cercanos para localizar al menor.

Aspectos de las labores de búsqueda en el restaurante donde ocurrieron los hechos. ı Foto: Redes sociales

Tras casi cuatro horas de búsqueda, el cuerpo del menor fue encontrado dentro de una fosa séptica ubicada en el mismo restaurante donde había sido visto por última vez.

Luego del hallazgo, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa acordonó el área, realizó las diligencias periciales e inició una carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrió el fallecimiento.

De acuerdo con información difundida posteriormente, trabajadores del restaurante localizaron al menor cuando se disponían a vaciar la fosa séptica.

Aspectos de las labores de búsqueda en el restaurante donde ocurrieron los hechos. ı Foto: Redes sociales

Para realizar la revisión de la fosa fue necesario utilizar una pipa equipada con una motobomba de succión, maniobra que permitió localizar el cuerpo.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

¿Quién es responsable de la muerte del menor en la playa de Guasave? Autoridades investigan

Ante estos hechos, las autoridades de Sinaloa iniciaron una investigación para determinar la posible causa de la desaparición y posterior muerte del menor de edad.

LA FISCALÍA GENERAL del Estado (FGE) de Sinaloa ı Foto: Especial

Uno de los principales indicios apunta a que la tapa de la fosa séptica del restaurante presentaba condiciones irregulares, lo que podría haber contribuido al accidente.

A propósito, Protección Civil anunció que realizará inspecciones en todos los restaurantes de Playa Las Glorias para verificar que las fosas sépticas cuenten con las medidas de seguridad correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si existió negligencia u omisiones por parte del restaurante; esa será una de las líneas de investigación.

Se desconoce si se investigará a los padres por estos hechos, por posible omisión en el cuidado del menor.

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