Sismo de magnitud 5.2 sacude a Tapachula, Chiapas; activan protocolos de emergencia

El reporte técnico emitido por el Servicio Sismológico Nacional detalló que el movimiento telúrico se registró a las 19:19 horas.

Un sismo magnitud 5.2 se localizó a 37 kilómetros al suroeste de Tapachula, Chiapas, de acuerdo con los datos emitidos por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

“Preliminar: SISMO Magnitud 5.2 Loc 37 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS 13/07/26 19:19:59 Lat 14.68 Lon -92.51 Pf 10 km”, señaló en la red social X.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.2 Loc 37 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS 13/07/26 19:19:59 Lat 14.68 Lon -92.51 Pf 10 km pic.twitter.com/4P57l0YRWS — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 14, 2026

En ese sentido, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se activaron de inmediato los protocolos de enlace y que se mantiene comunicación constante con las delegaciones estatales y municipales de Protección Civil.

Lo anterior con la finalidad de iniciar una evaluación preliminar en la región, determinar la existencia de posibles daños estructurales y descartar afectaciones a la población.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas o daños materiales por el temblor ocurrido este lunes 13 de julio de 2026.

¿Por qué tiembla en México?

La República Mexicana se consolida como una de las naciones con mayor actividad sísmica a nivel mundial, debido a factores geográficos y geológicos, pues se ubica sobre la zona de choque de cinco placas tectónicas.

El fenómeno sísmico se desencadena cuando dichos fragmentos chocan, se atoran o se deslizan entre sí, lo que genera una acumulación colosal de energía que, al liberarse de forma repentina, produce los terremotos que impactan a la superficie nacional.

A pesar de que la capital del país se localiza a una distancia considerable de las zonas costeras donde se originan los temblores de mayor magnitud, la urbe registra efectos altamente violentos debido a las características particulares de su subsuelo.

¿Por qué se sienten más fuertes los temblores en la CDMX?

La Ciudad de México (CDMX) se encuentra edificada sobre los sedimentos blandos del antiguo lago de Texcoco.

De acuerdo con especialistas en sismología, cuando las ondas sísmicas viajan desde la costa del Pacífico e ingresan a la cuenca del Valle de México, el suelo arcilloso opera con un efecto de amortiguación deficiente similar al de una gelatina.

Este fenómeno mecánico amplifica la fuerza de las vibraciones, lo que provoca que el movimiento telúrico se perciba con una intensidad significativamente mayor y mantenga una duración más prolongada en comparación con las regiones asentadas sobre roca firme.

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JVR