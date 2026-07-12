Jorge Romero acusa al Gobierno federal de ‘preparar’ regreso de Rocha Moya

El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, acusó al Gobierno federal de crear condiciones políticas, jurídicas y mediáticas para que Rubén Rocha Moya retome la gubernatura de Sinaloa, tras más de dos meses de ausencia pública.

Romero Herrera sostuvo que la reaparición del mandatario con licencia no estuvo precedida por una resolución judicial ni por el esclarecimiento de los señalamientos en su contra.

“Rocha no reapareció porque haya demostrado su inocencia. Reapareció envalentonado, desafiante y sintiéndose protegido. Todo indica que Morena está preparando su regreso para que vuelva a tomar las riendas del narcoestado que dejaron construir en Sinaloa”, declaró.

Jorge Romero recordó que Rocha Moya solicitó licencia, pero no renunció ni perdió de forma definitiva el cargo de gobernador. De acuerdo con el dirigente panista, conserva la posibilidad jurídica de comunicar su reincorporación mientras ninguna determinación legal se lo impida.

Acción Nacional exigió que las autoridades informen sobre las indagatorias relacionadas con el mandatario sinaloense. “No estamos pidiendo que se condene a nadie sin juicio. Exigimos exactamente lo contrario: que se investigue, que se transparente el procedimiento y que no se utilicen las instituciones mexicanas para fabricar impunidad”, expresó su dirigente.

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

Para sustentar su postura, Romero Herrera mencionó una presunta acusación judicial en Estados Unidos, que vincula al gobernador con licencia con posibles apoyos criminales durante la elección de 2021, además de la supuesta intervención de operadores delictivos en áreas estatales e irregularidades vinculadas con el asesinato de Héctor Melesio Cuén.

El dirigente panista también aludió a señalamientos por recursos ilícitos y contratos relacionados con el entorno familiar de Rocha Moya, sin aportar nuevos documentos sobre esos casos.

Como parte de sus demandas, el líder del PAN pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) transparentar el estado de las investigaciones. Además, solicitó al Congreso de Sinaloa explicar el procedimiento que aplicaría ante una eventual reincorporación del gobernador.

Romero afirmó que su partido mantendrá la oposición a un posible retorno mientras no exista claridad sobre las acusaciones. “Si Rocha regresa, no será porque los señalamientos hayan desaparecido ni porque haya sido declarado inocente. Será porque el Gobierno Federal decidió despejar el camino, protegerlo y devolverle el poder. El PAN se seguirá oponiendo a que Sinaloa siga siendo entregado a la narcopolítica”, concluyó.

El líder del blanquiazul, Jorge Romero, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

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LMCT