PRI rechaza impuesto a herencias, Afores e indemnizaciones; advierte impacto a familias

Rubén Moreira afirmó que el PRI rechazará cualquier propuesta para gravar herencias, Afores e indemnizaciones laborales.

El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira Valdez, rechazó la posibilidad de crear impuestos sobre herencias, indemnizaciones laborales y recursos de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

Así lo expresó en su programa Con Peras, Manzanas y Naranjas transmitido vía YouTube, después de que la ministra Lenia Batres planteó abrir la discusión sobre el cobro fiscal a bienes heredados, aunque el priista atribuyó la iniciativa a Morena.

Rubén Moreira durante su programa "Con Peras, Manzanas y Naranjas", transmitido desde YouTube. ı Foto: Captura de video

Al respecto, Moreira sostuvo que esa medida afectaría el patrimonio acumulado por padres, madres e hijos durante años de trabajo.

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“A la ministra Lenia Batres, la ministra de los ricos, se le ocurrió decir que las herencias, las indemnizaciones y el dinero de las Afores, que es tu dinero y el de tu familia, deben pagar más impuestos”, declaró.

Ante ese escenario, el diputado aseguró que la propuesta tendría mayor impacto entre familias trabajadoras y sectores de clase media.

Lenia Batres, ministra de la SCJN. ı Foto: Cuartoscuro

“No dudo que alguien que tiene mucho dinero o cuyos hijos no han tenido que hacer sacrificios piense así, pero esa no es la realidad de millones de mexicanos”, afirmó.

Para el priista, las expresiones de Batres no representan una opinión aislada, debido a su cercanía con grupos políticos de Morena.

“Tarde o temprano buscarán instrumentar esa idea. Eso es lo verdaderamente preocupante: que quienes hoy lo plantean tienen capacidad de impulsar esas propuestas desde el poder”, señaló.

El coordinador de los diputados del PRI sostuvo que un impuesto a las herencias afectaría principalmente a las familias trabajadoras. ı Foto: Especial

Según Moreira, una vivienda, un terreno o los ahorros para el retiro forman parte del esfuerzo colectivo de los hogares. Expuso que algunas personas combinan empleos, ventas de comida u otras actividades para adquirir una casa.

“Comen frijolitos para ahorrar y comprar la casa. Ese patrimonio no cayó del cielo; costó años de esfuerzo”, expresó.

Un nuevo gravamen afectaría más a familias de ingresos medios o bajos

Miguel Ángel Sulub, abogado invitado al mismo espacio, indicó que las personas con grandes fortunas suelen usar fideicomisos y otros mecanismos para transferir sus bienes.

Rubén Moreira con sus invitados en el programa. ı Foto: Captura de video

A su juicio, un nuevo gravamen alcanzaría sobre todo a quienes carecen de estructuras financieras para proteger sus propiedades, en particular hogares con ingresos medios o bajos.

Desde la perspectiva del economista Mario Di Costanzo, el cobro también provocaría dificultades a quienes reciben una vivienda o un predio sin disponer de efectivo para cubrir la obligación tributaria.

“Si dicen que el heredero no merece ese patrimonio, entonces ¿por qué habría de merecerlo el gobierno?”, cuestionó.

Rubén Moreira añadió que el reparto de solares familiares durante varias generaciones complica la aplicación de un impuesto de esa naturaleza. Citó comunidades del norte y sur del país donde un mismo terreno pertenece a descendientes de una sola familia.

“Vaya la ministra al norte o al sur del país, donde una persona heredó un solar de su bisabuelo. Después se repartió entre los hijos, luego entre los nietos y hoy en ese mismo terreno viven diez familias”, dijo.

Con base en esos argumentos, el coordinador parlamentario anunció que su bancada se opondrá a cualquier iniciativa que busque imponer cargas fiscales a herencias, compensaciones por trabajo o fondos administrados por las Afores.

También afirmó que el Gobierno no debe atender sus problemas financieros mediante recursos que pertenecen a generaciones de trabajadores.

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