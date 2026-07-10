‘No habrá impuesto a las herencias’, asegura Monreal al iniciar revisión del periodo ordinario

Para el penúltimo periodo de sesiones de la LXVI Legislatura no se tiene contemplado algún plan para imponer impuestos a las herencias, como surgió en el debate nacional, sostuvo el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

El también coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro expuso en un videomensaje que ya se comenzó la revisión de la agenda legislativa para el siguiente periodo ordinario del Congreso, el cual dará inicio hasta el próximo 1 de septiembre.

Como parte de la evaluación, descartó que haya proyectos o iniciativas encaminados a gravar las herencias, lo cual saltó en el escenario político a partir de que así lo sugirió la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres.

En la Cámara de @Mx_Diputados iniciamos la revisión de la agenda legislativa rumbo al próximo Periodo Ordinario de Sesiones. Lo reiteramos: no habrá gravamen a las herencias ni nuevos impuestos en el Paquete Económico. pic.twitter.com/CRw90A27yB — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 10, 2026

Subrayó que dentro del propio grupo parlamentario guinda, que conforma la mayoría simple en la Cámara baja, ya se coincidió en que no habrá nuevos impuestos para el país en el Paquete Económico del siguiente año, el cual será remitido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en septiembre.

“Lo que le quiero decir a la población, a toda la población es que no vamos a gravar herencias. No hay ninguna iniciativa y el grupo parlamentario de Morena ha decidido que no va a haber nuevos impuestos en el paquete económico, que seguramente nuestra presidenta Claudia Sheinbaum nos enviará y que mantendrá su compromiso que desde hace 2 años mantuvo”

El legislador se expresó confiado en que la mandataria federal mantendrá el compromiso que se hizo al inicio de su gobierno, acerca de no incrementar los impuestos.

“Creo que la congruencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum se reflejará en el Paquete Económico que nos toca revisar el próximo periodo de sesiones, pero que ya desde ahora empezamos a trabajar. No habrá ningún impuesto a las herencias”, sostuvo.

Monreal Ávila también descartó que durante los dos meses que restan del receso legislativo se convoque a un nuevo periodo extraordinario, con la reserva de que así se deberá hacer en caso de que ocurra alguna situación que lo amerite.

“Estamos aquí en la Cámara de Diputados revisando la agenda legislativa que tendremos a partir del primero de septiembre, porque no creo que ya celebremos periodo extraordinario alguno, salvo que existiera una emergencia”, declaró.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila ı Foto: X: @RicardoMonrealA

La propuesta de crear impuestos a las herencias e incluso a los cobros de pensiones por parte de beneficiarios tras el fallecimiento del titular del recurso fue rechazado por la mandataria federal desde este jueves.

Durante su conferencia del 9 de julio fue consultada respecto a lo sugerido por la ministra Batres, lo cual rechazó de inmediato.

No obstante, comentó que si fuera necesario fortalecer el sistema recaudatorio del país, se recurrirá a otras alternativas sobre las que no ahondó, pero afirmó que éstas vayan a tener impacto al bolsillo de los mexicanos.

“No, no estoy de acuerdo con eso… En mi caso, yo no estoy de acuerdo, no abriría ese debate. Es opinión de la ministra y tiene todo el derecho de tener una opinión. En nuestro caso, no creemos que deban gravarse las herencias. Que se gravan en prácticamente todos los países del mundo, por cierto, no es algo extraño, pero no sería un planteamiento que nosotros haríamos”, sostuvo el jueves.

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MSL