Raymundo Morales y Ricardo Trevilla encabezan graduación del Centro de Estudios Superiores Navales.

La Secretaría de Marina (Semar) graduó a 278 integrantes civiles, navales y militares que concluyeron maestrías y especialidades en seguridad nacional, geopolítica, mando, operaciones marítimas, administración portuaria y protección de información.

Del total de egresados del Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV), 30 son mujeres y seis del total del grupo son extranjeros que proceden de China, Argentina, Guatemala, Nicaragua y Panamá.

Marina entrega 19 menciones honoríficas

Como parte de la ceremonia, la Marina entregó 19 menciones honoríficas, reconoció a 35 primeros lugares y otorgó condecoraciones al personal que alcanzó los mejores resultados académicos durante este ciclo.

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, encabezó el acto junto con Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), además de autoridades militares y civiles.

La preparación académica de esta generación incluyó estudios en Estado Mayor, Mando Naval, Seguridad de la Información, Administración Marítima-Portuaria y Aduanas Marítimas, además de herramientas para la toma de decisiones en escenarios estratégicos, operacionales y tácticos.

Óscar Vera, capitán de Navío y alumno de la Maestría en Seguridad Nacional, afirmó que la formación institucional debe responder a los retos actuales del país. “México necesita servidores públicos preparados, instituciones cohesionadas y Fuerzas Armadas con visión de futuro”.

#EnBreve… una ceremonia que reconoce el compromiso de quienes eligieron servir a México.

📷📷 Sé parte de la Ceremonia de Graduación del #PersonalNaval del Centro de Estudios Superiores Navales #CESNAV, donde nuestro Alto Mando, reconocerá el esfuerzo y la excelencia de quienes… pic.twitter.com/7hPoNz12p6 — SEMAR México (@SEMAR_mx) July 10, 2026

También aseguró que las Fuerzas Armadas deben ser capaces de “comprender la complejidad sin perder la claridad; de analizar con profundidad sin perder de vista el sentido humano; de actuar con firmeza sin renunciar a la legalidad, y de ejercer la autoridad sin abandonar jamás la justicia”.

El director del CESNAV destacó que sus aulas reúnen a integrantes de la Administración Pública Federal y representantes de otros países, un intercambio que amplía la cooperación y el análisis de retos comunes. “Nuestra instrucción educativa es rigor, disciplina y doctrina naval; pero también es visión del entorno marítimo en el ámbito mercante”, afirmó.

Con esta generación, el plantel amplió el número de especialistas preparados en planeación, análisis y conducción de operaciones relacionadas con la seguridad, la defensa y el sector marítimo nacional.

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JVR