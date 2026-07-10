Aseguran más de 4 mil metros cúbicos de madera en operativo contra la tala ilegal

Un despliegue nacional contra delitos forestales concluyó con 28 clausuras, el aseguramiento de 4 mil 268.52 metros cúbicos de madera, 19.05 toneladas de carbón, nueve vehículos, cinco máquinas pesadas y 22 herramientas. Las autoridades también presentaron a tres personas ante el Ministerio Público.

Entre el 26 y el 30 de junio, 624 elementos intervinieron en zonas críticas de 25 entidades. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) coordinó las acciones con apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, fiscalías locales y corporaciones estatales o municipales.

La operación incluyó 17 filtros carreteros, 14 recorridos de vigilancia y 55 inspecciones. Del total de revisiones, 22 correspondieron a terrenos con cambio de uso de suelo y 33 a centros de almacenamiento o transformación de materias primas forestales. Trece cierres afectaron establecimientos de este tipo, mientras los otros 15 recayeron sobre superficies desmontadas sin autorización.

🚨🌳🪵 Como parte de las acciones permanentes para combatir la tala ilegal, el cambio de uso de suelo y el transporte ilícito de productos y subproductos forestales, realizamos el segundo multioperativo forestal simultáneo en 25 estados de México.



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Michoacán concentró el mayor volumen, con 3 mil 248.3 metros cúbicos de pino, oyamel, encino, abies y parota. La Profepa clausuró temporalmente dos centros ubicados en Irimbo y Charo. Los filtros carreteros permitieron retener además dos camiones y 47.9 metros cúbicos de productos forestales cuya procedencia legal no quedó acreditada.

Sinaloa registró otro de los principales aseguramientos. Una inspección en la Maderería Maret, situada en Mazatlán, detectó inconsistencias documentales, por lo que la autoridad inmovilizó 518.5 metros cúbicos de pino y cedro aserrados.

Yucatán acumuló tres cierres temporales totales en Mérida, Timucuy, Temozón y Tekax. Uno correspondió a un centro donde inspectores localizaron 285.52 metros cúbicos de pino, mientras los otros dos derivaron de modificaciones ilegales en terrenos forestales.

El Estado de México reportó seis establecimientos clausurados en Zinacantepec, Metepec y Ocuilan, dentro del Bosque de Agua. Ninguno acreditó plenamente el origen del recurso o presentó documentación regular. La intervención dejó 40.664 metros cúbicos asegurados, además de 22 herramientas y maquinarias, dos vehículos y 21 reembarques.

Las tres detenciones de estos operativos se reportaron en Guerrero y Oaxaca. En El Bordonal, municipio de San Marcos, agentes detuvieron un tractocamión con 54.8 metros cúbicos de madera aserrada sin documentos válidos y remitieron al conductor. Personal desplegado en Zimatlán de Álvarez, Villa de Zaachila y Santa María Coyotepec entregó a otras dos personas a la Fiscalía General de la República (FGR), junto con dos unidades y 20.6 metros cúbicos de productos forestales.

En Veracruz, las autoridades encontraron evidencias de tala y extracción de material pétreo en el área de influencia del Parque Nacional Cofre de Perote, aunque el personal no localizó responsables. En Zacatecas, los inspectores detectaron personas que alertaban sobre la llegada de la autoridad durante un recorrido en el Área Natural Protegida Sierra de Morones.

Campeche sumó dos clausuras en Champotón. Una afectación abarcó 20 hectáreas del rancho Niop y otra alcanzó 9.6 hectáreas junto a un campo menonita. Colima ordenó tres cierres en el ejido Pueblo Juárez, donde las superficies intervenidas midieron mil 580, 20 mil 614 y mil 910 metros cuadrados.

En cuanto a la suspensiones, Durango sumó cuatro a proyectos de explotación de materiales pétreos en los municipios de Simón Bolívar y la capital estatal. Dos casos afectaron terrenos forestales de 3.1 y 14.7 hectáreas. El operativo también retuvo dos líneas de trituración, una excavadora y un par de cargadores.

Por modificaciones no autorizadas, Sonora cerró temporalmente un terreno cercano a 13 hectáreas en Cajeme. Puebla aplicó la misma medida en el paraje El Ranchito, Zacatlán, donde una actividad minera destinada a extraer feldespato alteró la cobertura forestal. Nayarit suspendió dos sitios de Compostela y Santa María del Oro por remoción de vegetación de selva mezclada con bosque de encino.

Buena parte del carbón decomisado quedó localizado en Sonora. Un centro de acopio de Hermosillo no acreditó la procedencia legal de 17.6 toneladas, mientras otro predio de Ures contenía 990 kilogramos de mezquite y 4.1 metros cúbicos de leña. Baja California Sur aportó 75 kilogramos al balance nacional y Tabasco otros 400.

Hidalgo registró el desmantelamiento de un horno en combustión dentro del paraje Huistongo, en Cuautepec de Hinojosa. Morelos aseguró 36.152 metros cúbicos de pino y oyamel en Huitzilac. Tlaxcala retuvo un vehículo con 1.5 metros cúbicos de rollo verde en el Parque Nacional La Malinche, mientras San Luis Potosí localizó 0.469 metros cúbicos abandonados y entregó su resguardo al comisariado ejidal.

Mariana Boy, procuradora federal de Protección al Ambiente, afirmó que el “compromiso es asegurar la permanencia de nuestros bosques y selvas y los invaluables beneficios y servicios que nos brindan”, La funcionaria también aseguró que su minions es “proteger a las comunidades que habitan y cuidan los ecosistemas forestales”.

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MSL